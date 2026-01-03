Non amarmi… esemiami

di Annamaria Spina

Nel mio percorso artistico e civile ho dedicato una parte significativa del mio tempo a indagare le forme distorte dell’amore, quelle che nascono dal possesso e degenerano nella negazione della libertà.

Nel cortometraggio Sei mia, presentato al Taormina Film Festival, ho raccontato con forza come l’amore possa trasformarsi in controllo, appropriazione, violenza, quando smette di riconoscere l’altro come essere autonomo.

Lo stesso schema, meno visibile ma altrettanto pericoloso, si ripresenta nel mondo dell’impresa.

Uno degli errori più gravi, più sottovalutati e più silenziosi che un imprenditore possa commettere è innamorarsi della propria azienda. Lo si insegna poco, quasi mai, eppure è l’errore che più di ogni altro può compromettere lucidità, visione, governance e destino.

Innamorarsi dell’azienda, proprio come accade nelle relazioni umane, è un rischio profondo. Amare, nella sua radice linguistica, non significa “volere il bene di”, ma “volere per sé”. Il verbo amare, dal latino amare, contiene già un moto verso il possesso, il desiderio, l’attrazione che stringe e ingloba.

Amare è un verbo centripeto: tira dentro, raccoglie, avvolge e spesso acceca.

L’amore, così come ci è stato tramandato, pur nella sua nobiltà, conserva una matrice di appropriazione. L’imprenditore che si innamora della propria azienda cade in questa trappola, inizia a possederla invece di guidarla.

Si parla molto di prevenzione dei comportamenti, delle violenze, dei fallimenti relazionali, ma quasi mai di “prevenzione emotiva dell’impresa”. Come se l’imprenditore dovesse sapere da solo che non ci si innamora della propria creatura economica, quando invece questa forma di innamoramento è la più istintiva, la più naturale e la più pericolosa.

L’imprenditore si innamora perché proietta sé stesso nell’impresa, la sente come un figlio, la identifica con la propria identità, la percepisce come estensione del proprio valore. Teme di perderla, vuole salvarla anche quando dovrebbe lasciarla mutare.

Ma l’impresa non è un figlio. E se anche lo fosse, vale la lezione più alta della maternità: “i figli non sono nostri”.

L’amore, in economia, è un filtro opaco che distorce i dati, protegge l’inefficace, rallenta il cambiamento, idealizza l’errore, difende l’indifendibile e trasforma la lucidità in affezione.

Per questo l’impresa non vuole essere amata ma vuole essere vista, letta, ascoltata, guidata con una distanza luminosa.

Da qui nasce l’esigenza di un verbo nuovo, capace di nominare una relazione diversa: adulta, etica, non possessiva. Un verbo che conservi la cura senza scivolare nella fusione, la dedizione senza l’identificazione cieca.

Così prende forma ESEMIA.

Non nasce per caso, ma da una costruzione consapevole. La radice “ese” è una radice aperta, non riconducibile a tradizioni linguistiche note. Proprio per questo rappresenta un terreno nuovo, libero da genealogie emotive, da automatismi affettivi già scritti. Evoca l’“essere”, l’ “emanare”, l’“esistere senza stringere”.

La desinenza mia introduce una tensione sottile. Richiama la parola italiana “mia”, ma nella composizione ne rovescia il senso. ESEMIA suona come “e non sei mia”, “e nulla è mio”, “e niente mi appartiene”. L’etica è già nella fonetica, prima ancora che nel significato.

Quando una parola porta in sé un principio così chiaro, chiede naturalmente di diventare azione.

Da qui prende forma esemiare. Non come un verbo aggiunto, ma come il gesto coerente di ciò che ESEMIA afferma… non amarmi… “esemiami”.

Esemiare non significa amare meglio, ma andare oltre l’amore così come lo abbiamo imparato,

significa amare senza volere per sé, significa rispetto.

Esemiare è accompagnare senza appropriarsi, vedere senza inglobare, guidare senza soffocare, lasciare essere senza abbandonare, custodire senza possedere, proteggere senza impedire l’evoluzione. È la forma più alta di relazione, perché non tenta di plasmare l’altro come un proprio oggetto.

Un imprenditore che esemia la propria azienda la osserva con lucidità. La lascia cambiare quando è tempo, non la idolatra, non la protegge dalla verità, non confonde il proprio ego con la sua esistenza, non la tiene in ostaggio del proprio desiderio.

Esemiare è un atto di governance superiore, un’etica emozionale più matura, una strategia di sopravvivenza sistemica.

La verità più profonda di ESEMIA è che la parola stessa educa ogni volta che la pronunci, senti ciò che afferma: non sei mia.

La vita e l’impresa rispondono alla stessa legge… nulla ci appartiene, non le persone, non i figli, non le storie, non le imprese.

Per questo l’imprenditore deve imparare a esemiare, non ad amare. Perché ciò che ami rischi di possederlo, ciò che esemii gli permetti di vivere.

Non amarmi… esemiami… è questo il verbo dell’imprenditore nuovo e dell’essere umano libero.

In un sistema globale fatto di mercati interconnessi, capitali mobili e organizzazioni complesse, il rischio più sottovalutato non è la volatilità finanziaria, ma l’identificazione emotiva del leader con l’impresa. Una forma di appropriazione che altera il giudizio e trasforma la governance in una proiezione dell’ego.

L’esemia nasce per colmare questo vuoto, non come sentimento alternativo, ma come “categoria etica-operativa”. Descrive un rapporto di cura privo di possesso, di responsabilità senza identificazione, di guida senza cattura emotiva.

Esemiare un’organizzazione significa renderla libera di evolvere e, proprio per questo, più investibile, più affidabile. Significa ridurre il founder risk, facilitare il passaggio generazionale, accettare fusioni, trasformazioni e dismissioni non come fallimenti personali, ma come necessità sistemiche.

In questo senso l’esemia non è un concetto culturale, ma un fattore concreto di stabilità economica e finanziaria, perché introduce una distanza funzionale che rafforza la fiducia degli stakeholder, dei mercati e delle istituzioni.

ESEMIA non chiede di essere tradotta, ma compresa e adottata, come accade per quei termini che entrano nelle lingue perché rispondono a un vuoto reale. Il sostantivo indica il principio: la guida senza possesso. Il verbo indica l’azione: mettere in pratica la libertà responsabile, la distanza rispettosa, la cura senza cattura.

Guidare senza inglobare. Accompagnare senza immobilizzare. Permettere a ciò che si guida di evolvere oltre sé stessi.

Freedom is life. ESEMIA is the way.