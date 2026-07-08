Non ambiente contro industria: la sfida è un’industria sostenibile per ambiente, economia e società

Ambiente e industria non sono alternative, ma parti della stessa scommessa per il futuro. Ecco perché

di Michelangelo Raccio*

C’è un equivoco che non possiamo più permetterci di sottovalutare: considerare la sostenibilità un capitolo separato della politica economica, un’appendice ESG da aggiungere a bilanci e strategie. È invece il cuore della politica industriale poiché riguarda energia, rifiuti, fiscalità digitale, filiere e autonomia strategica. Se l’Europa vuole decarbonizzare deve farlo senza perdere industria e senza restare schiacciata tra Stati Uniti e Cina.

La transizione verde non va misurata solo in termini ambientali ma, anche, di produttività, occupazione e competitività. Un impianto che trasforma rifiuti organici in biometano, compost e recupero della CO₂ non è solo buona pratica ambientale, ma infrastruttura economica: capacità produttiva, minore dipendenza energetica e innovazione applicata. Il rifiuto, allora, non è più un costo, ma una risorsa. L’Italia, sotto questo aspetto, ha competenze industriali rilevanti che, però spesso si disperdono in una burocrazia che rallenta gli investimenti.

Un nodo importante è il prezzo della transizione e la discussione sui crediti gratuiti di CO₂ nel sistema ETS lo dimostra. Un costo alle emissioni è necessario in quanto senza prezzo del carbonio la decarbonizzazione resta astratta; ma se quel costo cresce con energia cara, concorrenza asimmetrica e domanda debole, il rischio è spingere le imprese europee fuori mercato. Le quote gratuite, quindi, possono evitare shock nei settori più esposti, ma non diventare rendita permanente: devono accompagnare tecnologie pulite, efficienza, recupero di materia, elettrificazione e innovazione. Non basta proteggere le imprese, bisogna aiutarle a cambiare.

L’industria europea, come argomentato anche da Confindustria in queste settimane, non chiede solo meno vincoli, ma condizioni comparabili ai concorrenti globali: energia competitiva, tempi certi, neutralità tecnologica, filiere continentali, investimenti comuni. Senza questi elementi, l’autonomia strategica resta retorica. L’energia è decisiva: se un’impresa italiana paga l’elettricità più di una tedesca o di una spagnola, il mercato unico parte squilibrato. Anche nucleare, rinnovabili e mix energetico vanno sottratti alle ideologie: conta ciò che garantisce sicurezza, sostenibilità e costi compatibili.

Un altro nodo è geopolitico. La minaccia americana di dazi contro i Paesi europei che applicano la digital tax mostra che la fiscalità è diventata una leva internazionale. Tassare i grandi operatori digitali non è solo gettito, ma sovranità: chi crea valore in un mercato deve contribuire alle sue infrastrutture e alle sue regole. Ma serve una strategia. Gli Stati Uniti hanno grandi competitor globali, la Cina una politica industriale integrata, l’Europa regole avanzate ma non sempre imprese grandi e scalabili. La sovranità normativa deve procedere con quella produttiva, altrimenti l’Europa stabilisce standard che altri venderanno.

Per il Mezzogiorno e il sistema campano, la transizione può diventare crescita in energia, economia circolare, logistica, portualità, agroindustria, aerospazio, automotive e digitale. Ma non basta attrarre fondi: bisogna trasformarli in investimenti produttivi, competenze, lavoro qualificato e reti tra imprese, università, ricerca e pubblica amministrazione. La green economy è una grande occasione per il Sud se diventa piattaforma di sviluppo: dove c’è un problema ambientale può esserci una soluzione industriale; dove c’è un vincolo può nascere una competenza; dove c’è uno scarto può nascere valore.

Sostenibilità, industria e sovranità economica sono inseparabili. L’Europa deve decarbonizzare senza consumare la propria base produttiva; regolare il digitale ma costruire campioni tecnologici; difendere l’ambiente ma accelerare gli investimenti; chiedere responsabilità alle imprese ma offrire energia, infrastrutture e regole coerenti. La vera sfida non è scegliere tra ambiente e industria, ma costruire un’industria capace di rendere sostenibili l’ambiente, l’economia e la società.

*docente di Economia e Management dell’Aambiente presso l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli