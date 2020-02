Non basta Okaka, Palacio-gol al 92°, Bologna-Udinese 1-1

BOLOGNA (ITALPRESS) – Rodrigo Palacio salva il Bologna. La squadra di Mihajlovic macina gioco, passa in svantaggio al 33′ e trova il pareggio solamente nei minuti di recupero con la rete del 38enne argentino. L’Udinese di Gotti al 33′ va in vantaggio: Okaka viene pescato in area da un calcio piazzato di De Paul e firma l’1-0 di testa. La manovra della formazione rossoblu’, oggi ampiamente rimaneggiata a causa delle assenze, e’ lenta, prevedibile e affidata alle fiammate dei giocatori offensivi: al 42′ Barrow ci prova dalla distanza senza inquadrare lo specchio della porta. Nella ripresa l’Udinese si rintana nella sua meta’ campo a caccia di ripartenze e al 74′ sugli sviluppi di una di queste si affaccia pericolosamente dalle parti di Da Costa: De Paul guida il contropiede e crossa per Lasagna murato al momento del tiro a botta sicura da una grande diagonale di Mbaye. All’84’ il Bologna sfiora il pareggio: Orsolini si libera della marcatura di Zeegelaar e sfiora il palo con un mancino a giro da posizione favorevole. Ma al 92′ c’e’ il pareggio: Palacio controlla in area un cross e mette alle spalle di Musso. Finisce 1-1 al Dall’Ara.

