Non dire gatto se non lo hai nel sacco

L’ economia non è una scienza esatta e chi si è avvicinato al suo campo di applicazione già da qualche tempo, sa che esso, se non è minato, quanto meno è pieno di insidie. Fin quando è al vaglio uno schema teorico, un default, uno di quelli che gli addetti al culto della stessa materia definiscono scostamenti, i danni restano contenuti. È quando le ipotesi concrete, che in teoria avrebbero dovuto portare a un certo risultato mentre in pratica ne ne sono rimaste lontano, che si evidenziano problemi di ben altro genere, spesso di non scarso impatto negativo. Tra ieri e oggi saranno fatte avanzare due manovre monetarie messe in essere mediante un solo strumento tecnico, da considerarsi di breve periodo, almeno è quanto ci si augura. Esse, pur essendo adottate con modalità simili, già nel passato, anche quello più recente, stanno dando risultati ben diversi tra loro. Oggetto di tale affermazione sono i tassi di interesse, quindi il costo e il rendimento del dollaro e dell’euro. Ieri la Fed ha portato quell’indicatore ancora più in alto (+0,25%). Oggi toccherà alla Bce intervenire sull’argomento e difficilmente si comporterà in maniera diversa, come ormai sta accadendo da qualche tempo. Ciò che mette in apprensione soprattutto gli europei è che si stia concretando qualcosa del genere di quanto Eduardo De Filippo fa dire a uno dei personaggi della sua commedia Napoli milionaria, quello che interpreta uno degli “strascinafazzenne”, decrittato un faccendiere, operante nel giro della Borsa Nera. Incaricato da una famiglia di procurare un medicinale per la cura di una malore serio, si presenta a chi glielo ha richiesto con un farmaco di tutt’altro genere. A sua discolpa dice che chi glielo ha procurato gli ha assicurato che ha lo stesso effetto di quello richiesto. Pensare che a quei tempi i medicinali sostitutivi non erano presenti neanche in mente dei. Ora, di qua e di là dell’oceano lo stesso male ha origini diverse e la stessa logica dovrebbe essere usata per la posologia dei rimedi. Del resto, volendo dare giusto uno sguardo disincantato alle due realtà geopolitiche appena citate, in America il tasso di inflazione sta scendendo in maniera soddisfacente in seguito all’ innalzamento del costo del biglietto verde. Altra situazione si sta verificando in Europa e in particolare in Italia in seguito all’adozione di provvedimenti analoghi a quelli presi negli Usa. Dopo deboli segnali di riduzione della perdita di potere di acquisto della valuta comunitaria, la stessa ha invertito la rotta. Il motivo di tale diversità di risposta a detta di chi se ne intende – non è difficile sposare la loro tesi – è che le origini dell’uno e dell’ altro fenomeno sono agli antipodi. Negli Usa il tipo di inflazione è quello classico, addirittura da manuale: la domanda di beni e servizi era superiore, in parte continua a esserlo, alla loro offerta. Pertanto è evidente che, anche dalla frequentazione solo dei mercati rionali, la limitazione della quantità di un determinato prodotto, fa si che il venditore spunti un prezzo più alto. Da questa parte dell’Atlantico, il rincaro è stato prodotto prevalentemente dal debordare dalla fattura del gas importato dalla Russia e, fino a un periodo non lontano, era l’economia italiana quella che ne avvertiva di più il disagio. Quindi la cura monetaria in Europa non ha dato gli stessi risultati della corrispondente sull’altra sponda dell’oceano. Di conseguenza sarà molto importante conoscere cosa deciderà oggi la Bei dopo aver appreso quanto deciso dalla Fed ieri. Certo é che da tempo alcuni importanti indicatori seguiti in Italia ma non solo, come le variazioni percentuali del costo del carrello della spesa, non molto diverso dal vetusto paniere usato dall’Istat da ancora prima dell’introduzione della cosiddetta scala mobile, stanno mandando segnali di scarsa portata causati dai provvedimenti monetari. Qrtodossia vorrebbe che chi è deputato alla risoluzione di tali problemi si guardasse intorno per rendersi conto di che cosa effettivamente non stia funzionando. Quanti vivono in campagna affermano che bisogna creare il punto di fermo da fissare a terra adeguato alla struttura e alla robustezza del portone a cui deve fare da battente. Il Paese, già prima che iniziasse la tempesta, aveva altri seri problemi che lo obbligavano a far anticipare la soluzione degli stessi a quelli dell’inflazione, che all’ epoca era molto meno elevata.Il collo di bottiglia, peraltro molto pericoloso, che ha concrete probabilità di far precipitare l’ Italia è altri paesi della Eu nella palude della stagnazione, può essere superato a una condizione. Precisamente che l’economia reale ricominci al più presto a funzionare anche se gradatamente, per non creare aspettative sproporzionate rispetto allo stock di capitale disponibile e pronto per essere investito. Che l’Italia, attualmente decimo tra i paesi più industrializzati, abbia al suo interno grosse sacche di povertà, non è di sicuro un buon biglietto da visita, soprattutto nei confronti dei paesi extra Eu. Sono i mercati di quegli stessi, di ogni genere, che potrebbero interpretare come compromessa la forza contrattuale dell’apparato produttivo di beni e servizi italiano, generalmente riconosciuto di buon livello. In sintesi, la problematica finanziaria ha acquistato ancora maggior peso per l’impatto negativo che ha sulla produzione. Dovrebbe essere ormai chiaro che, attualmente più che mai, è necessario qualsiasi sforzo pur di aiutare l’economia reale senza se e senza ma. Solo per la cronaca, sia il Presidente della Fed che la Presidente della Bce sono avvocati. Ciò precisato, buon lavoro, a ciascuno per il suo.