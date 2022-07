di Roberto Tumbarello

Non è un reato grave perché si tratta di un cane ma ugualmente crudele: è l’immagine di un’Italia che va a rotoli

È accaduto a Verona. Lei, 30enne, padrona di un cane rhodesian ridgeback, è in piscina a rinfrescarsi dalla micidiale calura, 36 gradi all’ombra. Ma all’interno dell’abitacolo – l’auto parcheggiata sotto il sole – la temperatura è di 50°. Notando all’interno l’animale agonizzante un passante avverte i vigili che sfondano il finestrino per tentare di salvarlo. Gli danno subito un ciotola d’acqua fresca. Ma, dopo averla bevuta, il povero cagnolino crolla, morto. La pena per maltrattamenti prevedere una condanna a pochi mesi di reclusione. Ma è più pesante la coscienza sporca.

Sono 19 milioni gli evasori fiscali. Vuol dire che togliendo esenti e bambini le tasse le pagano solo i dipendenti

Non sfugge al fisco chi è a reddito fisso e i pensionati ai quali le tasse vengono trattenute alla fonte. Se no, non le pagherebbero neppure loro. Sono i soli, poi non le paga nessun altro. Lo ha dichiarato, senza vergognarsene, il direttore dell’agenzia delle entrate, come per suggerire ai cittadini di risolvere il problema. Vuol dire che la metà degli italiani pur non pagando tasse rimangono impuniti. C’è qualcosa che non va nel sistema o è creato a posta per proteggere gli evasori. Non è possibile, infatti, che, nonostante la tecnologia avanzata, siano così tanti gli scrocconi.

Cresciuto in un orfanotrofio e diventato miliardario, ha diviso la sua eredità in parti uguali a tre mogli e vari figli

Non voleva che le mogli separate e i fratelli di madri diverse, litigassero per l’eredità come avviene in quasi tutte le famiglie ricche. Ecco perché mi fa piacere commemorare Leonardo Del Vecchio, morto a 87 anni, sapendo che al funerale andranno tutti i suoi eredi addolorati. Era nato da una famiglia pugliese numerosa. I genitori si trasferirono a Milano in cerca di lavoro. Quando il padre morì la madre da sola non poteva sfamare tutti. Per potere studiare andò a vivere in un collegio per orfani. Cominciando da garzone, divenne il più grande imprenditore italiano.

L’estate è appena entrata e già si muore di un caldo anomalo, infatti c’è siccità quasi ovunque e manca l’acqua

Non è un capriccio della natura ma colpa nostra, che non abbiamo cura dell’ambiente. Prendevamo in giro Greta e i suoi seguaci perché ci ricordavano che bisogna averne cura, a costo di qualche piccolo sacrificio cui non vogliamo sottoporci. Che c’importa se razioneranno l’acqua. Tanto a noi piace minerale. Perché preoccuparci dell’agricoltura? Sarà un problema dei contadini, mica nostro. Anche il Covid nasce dalla stessa negligenza. Infatti, a differenza delle altre pandemie, si rigenera con varianti sempre più contagiose. Ma non ci interessa. Tanto a morire sono gli altri.

Noi stessi li chiamiamo ex terroristi e non criminali, quindi non sorprendiamoci se la Francia neghi l’estradizione

Per qualche mese ci eravamo illusi che Draghi ridesse un po’ di prestigio all’Italia. Ci sbagliavamo. Nessuno ci tiene in considerazione. La Germania si è guardata bene dal cederci il responsabile della ThyssenKrupp condannato a 16 anni per il rogo nell’acciaieria di Terni in cui perirono sette operai. Ora è la Francia a proteggere ancora 10 terroristi delle brigate rosse, che si rifugiarono lì 40 anni fa. I giudici del tribunale di Parigi adducono lo stato di salute, l’età ormai avanzata, la formazione di famiglie francesi. Nessuna clemenza per quelle delle vittime che sono italiane.

Magari Zelensky non è apprezzato come capo di stato e per questo non simpatico alla maggior parte degli italiani

Ammettiamo che Putin abbia ragione di prendersela con gli USA. Ma come si fa a simpatizzare con chi bombarda scuole, ospedali, condomini, grandi magazzini e uccide migliaia di cittadini inermi che non fanno male a nessuno? Abbiamo maledetto una donna che ha dimenticato il cane chiuso in macchina al sole e ora non ci fa impressione chi sta distruggendo un paese e i suoi abitanti per fare un dispetto a Biden. C’entrano per caso comunismo e fascismo? È possibile che tanti anni di pace, libertà e benessere ci abbiano ottenebrato il cervello? Dovremmo avere paura.

Si inneggia all’ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO che, così, sarà più forte, ma non per proteggere i curdi

Fermare la guerra deve essere il principale impegno di tutti per interrompere l’aggressione di Putin. Meglio creare ponti che barriere. Non c’è buonsenso nell’ampliamento della NATO se non a procurarsi ulteriori nemici. Servirà a impaurire la Russia e farla desistere dalla sua ambizione imperialista? O forse a irritarla provocando una reazione ancora più aggressiva? Questo quesito il vertice di Madrid avrebbe dovuto porsi. E poi, chiedersi che fine faranno i 40 milioni di Curdi che sono più europei dei turchi e Erdogan considera terroristi perché reclamano l’indipendenza.