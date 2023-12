Non è una bufala: tre donne leader si sfidano a colpi di like e melagrana

di Lucio Iaccarino

A pochi passi dalla quiete dei templi di Paestum s’incontra lo store reale di Biancamore, dove è possibile acquistare prodotti skincare a base di latte di bufala. Come un sacrario di epoca greco-romana, il negozio celebra le divinità di Giunone, Artemide, Athene, Iris e Cupido, che hanno dato il nome ai patch viso, occhi e labbra presenti in catalogo. Oltre ai nomi mitologici ci sono altri elementi di questo brand che richiamano il territorio. Sicuramente c’è il latte di bufala, molto conosciuto da queste parti, grazie alla “Mozzarella di Battipaglia” ma anche il melograno è una pianta coltivata nel Cilento. La melagrana la ritroviamo tra le mani della dea greca Hera, nella statua custodita al Museo archeologico di Paestum.

Mentre la quiete domina la valle dei templi, in rete cresce il rumore provocato da tre protagoniste che il brand campano Biancamore ha selezionato attraverso un casting a cui hanno aderito oltre 100 candidate residenti in Italia. Visitando la piattaforma bdonna.it è possibile guardare i video delle tre concorrenti, le tre donne leader su cui Biancamore ha deciso di investire. Fino ad oggi hanno totalizzato quasi 10.000 visualizzazioni e oltre 1700 voti. La classifica è guidata dalla piemontese Lorenza Morello (a questo link il suo video https://bit.ly/bdonnalorenza), giurista d’impresa, habitué di Casa Italia su Rai 1, molto vicina a quota mille voti; appena dietro con con poco più di 800 voti la campana Sara Antonacchio (a questo link il suo video https://bit.ly/bdonnasara), ex agonista di karate oggi social media specialist; con un certo ritardo, Carolina Patino (a questo link il suo video https://bit.ly/bdonnacarolina) , attrice cilena in Italia da oltre 20 anni, con circa 650 visualizzazioni e solo 36 voti.

Ma cosa ha spinto Biancamore a investire nel video racconto delle donne italiane? Per rispondere a questa domanda, occorre addentrarsi nelle strategie pubblicitarie e di branding di questa, tanto inusuale quanto arrembante, azienda cilentana. Fin dalla sua nascita Biancamore ha investito costantemente in ricerca e comunicazione, sfruttando in modo sempre più consapevole i canali del web, come sito, e-commerce, social e blog. Recentemente ha aggiunto al suo ecosistema digitale la piattaforma bdonna.it, dedicata ad un piano di azioni di brand awareness.

“Non è una bufala!” come recita uno dei claim di Biancamore ma oggi è ancora possibile affiancare alla densità dei messaggi di prodotto un discorso culturale del brand. Come Biancamore prova a dimostrare, sembra esserci ancora spazio per una comunicazione digitale, meno preoccupata delle vendite e più orientata a raccontare gli stili di vita dei propri target di riferimento. Con Bdonna, Biancamore è riuscita a raccontare un tipo di donna ideale nella quale si sono riconosciute in tantissime clienti molte delle quali hanno anche aderito alle prime fasi del concorso, sperando di essere selezionate tra le tre protagoniste dei video-ritratti dell’edizione 2023.

Si tratta dello stile di vita della “Donna Biancamore” che, come recita il regolamento del concorso bdonna, spinge le donne leader “ad assumere una centralità crescente sia in ambito pubblico sia in quello privato”. Attraverso questo concorso Biancamore celebra “Una donna urbana, indipendente, capace di prendersi del tempo per sé e divertirsi, magari mostrandosi sui social per la sua bellezza, per il suo acume o per il suo umorismo. Una donna senza complessi di inferiorità, consapevole della sua intelligenza e che si prende cura di sé stessa praticando sport, leggendo, ascoltando buona musica, andando a cinema e a teatro. Una donna che vive del proprio lavoro o che (se più giovane) aspira a farlo senza mai scadere negli eccessi di protagonismo (e nei deliri di onnipotenza) dei maschi. Non è nostalgica ed è invece consapevole delle sue origini, non teme giudizi sulle sue storie d’amore trascorse e rivendica il suo passato, come parte fondamentale della sua storia individuale e familiare. E dunque non è una donna che viene dal nulla ma che si è conquistata tutto quello che ha attraverso sudore e duro impegno. Vive a pieno in più dimensioni: quella personale e spirituale, familiare, affettiva, lavorativa, sociale, con un sovraccarico di bisogni da soddisfare, tensioni da allentare e desideri a cui non vuole più rinunciare. Non nasconde la sua femminilità, non la teme ma prova ad essere sé stessa riconoscendo i suoi tratti distintivi come punti di forza. Delicatezza, sensibilità, educazione, eleganza, completezza sono i suoi valori portanti, credendo che in fondo possano salvare il mondo.”

In definitiva, attraverso Bdonna, Biancamore non solo celebra la diversità e la forza del femminile, ma crea anche un ponte tra la bellezza e le storie di vita reali. Questo concorso dimostra come un brand possa trascendere i confini del semplice marketing per toccare le corde più profonde dell’identità e dell’aspirazione umana. Nel cuore del Cilento, un luogo dove storia e natura si fondono armoniosamente, Biancamore continua a scrivere pagine nuove e significative nel racconto del benessere e della bellezza, testimoniando che ogni donna ha una storia unica da raccontare e da celebrare.