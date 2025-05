Non sempre repetita juvant: Leone XIV e l’eco di un debutto già messo alla prova

Non sempre repetita juvant

Uno sguardo da Ponte

Oggi Leone XIV si presenterà ufficialmente al mondo nella sua veste indossata da poco. Per una volta siano consentite le citazioni in latino, lingua se non ufficiale, certamente molto usata all’interno delle mura vaticane e da quanti con quell’ antica realtà hanno rapporti di vario genere. Data per scontata la legittimazione della richiesta e quindi l’ approvazione dei vertici del Santo Luogo, è opportuno sottolineare che oggi, per l’occasione accennata avanti, nello Stato più piccolo del mondo si verificherà quanto nell’ antica Roma era definito un “bis in idem”. Volendo con ciò esprimere che quella parte dell’umanità che assisterà in presenza, insieme all’altra che guarderà in video i diversi siparietti che saranno proposti per accompagnare l’inizio ufficiale del pontificato di Leone XIV°, ne prenderanno atto de visu. In effetti The Pope si cimenterà a ripetere quanto ha affermato al momento della nomina al vertice della Chiesa Cattolica. Quello di oggi sarà un documento certamente più dettagliato e di impostazione più fattiva, in quanto nei pochi giorni che sono passati dalla fumata bianca, l’ 8 maggio, il tempo trascorso è stato poco. Solo che, in quel pur breve lasso di tempo si sono verificati episodi tutt’altro che in linea con la sua presentazione e la regia di se stesso la sera che comparve sul balcone con le vesti proprie del Capo della Chiesa:”la pace sia con voi”. Sintetica come si confà a un matematico quale quel sant’ uomo è, quella frase pronunciata con un tono tendente a una naturale fiducia che la stessa potesse trovare l’ambiente adatto per diventare fattiva, è stata interpretata dai diretti interessati esattamente al contrario della sua reale portata. Non serve ricordare ancora una volta, se non con un flash, di come si siano regolati in maniera apodittica i vari leaders al momento maggiormente osservati in tutto il mondo. Vale solo la pena di aggiungere, ad colorandum, che nemmeno una classe di Scuola Materna, frequentata da bambini iperattivi, sarebbe stata in grado di rendere, almeno in parte, l’idea di cosa può derivare da talune uscite dai normali ranges del senno umano. L’occasione di incontro odierna, ancora una volta in campo neutro, sconta un handicap specifico della circostanza: il protocollo dell evento vieta esplicitamente gli incontri a due. Certamente si troverà, se non lo si è già fatto, il modo per aggirare l’ostacolo, in quanto la Chiesa Cattolica, per mano del suo Numero Uno pro tempore, ha il dovere di agire affinchè si ristabilisca la pace lì dove essa è stata compromessa. Nè si può sperare nell’ intervento diretto della Colomba, per i credenti lo Spirito Santo, che con difficoltà, anche in passato, si è occupato di vicende umane assimilabili a quelle che sono attualmente in pieno svolgimento. A tal riguardo, nell’ Urbe si sarebbe ricorso al sintetico e più che appropriato concetto:”de minimis non curat praetor.’

Con una postilla: al momento l’umanità non si trova a competere con quisquilie e pinzillacchere, come definiva le cose effimere Totò. Lo si accetti, a buona voglia oppure a forza, il quadro di insieme che uscirà, se uscirà, alla chiusura delle ostilità, sarà denotato da confini molto diversi da quelli tracciati a Yalta e a Parigi negli anni a cavallo dei ’40 e ’50. Sulla tempistica vale la pena ricordare che nel Medioevo, agli inizi del 17° secolo, tra i reami di Francia e Inghilterra impegnati in un conflitto che li coinvolse, durò trent’anni e ancora oggi lo si distingue per il suo particolare protrarsi. Aggiungendo che, circa due secoli prima, un altro evento del genere in centro Europa tra cattolici e protestanti, generò una serie di combattimenti che, alla fine, totalizzò oltre 120 primavere. Per ora la situazione è ben lontana da record dello stesso genere. Sovvengono a questo punto due perle del pensiero, l’una di quello contadino: ‘chi ha tempo non aspetti tempo’ e l’altro, tratto dalla cultura cattolica: “c’è un tempo per ogni cosa”. Probabilmente è proprio al secondo di essi che “lor signori” dovrebbero attenersi. Proprio l’attuale frangente, successivo a una pandemia di proporzioni bibliche, se non più grandi, il Covid, che con buona probabilità non è stato ancora debellato del tutto, sarebbe dovuti essere caratterizzati dall’impegno di rifarsi a opera degli uomini di buona volontà, per dirla alla maniera del Papa americano. Quello stesso che attualmente sta dando già lezioni di stile a chi, invece, oltreoceano, pesca nel torbido disturbando i colleghi che già così, hanno di che piangere. Ciò che possono augurarsi al momento è che Leone XIV riesca a farsi inviare dall’ Alto uno o più angeli vendicatori, con l’augurio che almeno essi sapranno come comportarsi.