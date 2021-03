Non solo canzoni, tra i napoletani al Festival di Sanremo tanti professionisti del benessere

Tanta Napoli in questo Sanremo 2021. Presso il più prestigioso dei salotti del dopo festival, il Grand hotel Des Anglais è stata inaugurata la Somnia Aura, la prima spa di Sanremo e di tutta la Costa Azzurra, che fonde il passato e il futuro del mondo del benessere, capitanata dal napoletano spa manager dei vip Stefano Serra e targata Dream Massage (per sette anni il massaggio ufficiale dell’ospitalità del Festival).

Al fianco di Serra in questa avventura sono stati selezionati i 10 migliori massaggiatori tra migliaia di candidati al master “massaggiatore professionista dello spettacolo” per rappresentare il meglio del benessere nazionale e internazionale. Tra questi spicca la napoletana Virginia d’Atri, professionista da oltre 25 anni del settore benessere. Virginia è una delle eccellenze del mondo del benessere, selezionata tra migliaia per rappresentare la Campania a Sanremo dopo mesi di corsi di formazione. Nata a Portici in provincia di Napoli, si occupa di estetica, bellezza e benessere. Massaggiatrice olistica qualificata, ha fatto del suo lavoro una missione per alleviare lo stress. Crede fermamente nel potere dell’energia che si trova nelle mani che, se consapevolizzata e ben direzionata puòfare del bene a se stessi ed agli altri. Nutre un grande interesse per le discipline orientali e la meditazione. Ha svolto il suo lavoro presso centri estetici e palestre. Ha una spiccata preferenza per i cosmetici naturali e freschi a base di Aloe Vera, che lei stessa prepara per trattare la pelle disidratata e danneggiata dal sole e/o dal tempo. Specializzata in trucco teatrale, cinematografico ed effetti speciali, trucco anti age, qualificata in Pencil Tecnique, Face Contouring, Face Sculpting, Trucco Correttivo.

Negli ultimi mesi ha proseguito la sua formazione con il maestro Stefano Serra, ideatore del Dream massage, partecipando al master massaggiatore professionista dello spettacolo 3^ edizione, e venendo selezionata per vivere questa esperienza nello staff del SOMNIA AURA Spa targato Dream Massage, come operatrice di benessere nella settimana più importante dell’anno, la settimana del festival di Sanremo, dove sta avendo modo di mettere la sua arte anche di make up artist professionale al servizio dei Vip della canzone e dello spettacolo italiano (in questi giorni hanno avuto il piacere di essere truccate da lei molte modelle e attrici tra queste anche la bellissima Antonella Salvucci).

Ad accompagnare questo viaggio nei sogni per gli artisti sanremesi è sbarcata nella città dei fiori anche Tita Savarese, giovane cantante originaria anche lei napoletana, che si sta esibendo nella Somnia Aura Spa del prestigioso Grand Hotel Des Anglais di Sanremo, per accompagnare con la sua voce i momenti di relax della spa.

Tita Savarese canta e recita sin da bambina, ha alle spalle una lunga gavetta tra concerti, club e teatri, con il sacro fuoco del rock e l’amore per Etta James, Janis Joplin, Mia Martini, Loredana Bertè, che hanno segnato il suo modo di interpretare i brani…celando però un poliedrico “sweet side”, un lato dolce e leggero della sua voce rock scaturito dal suo amore per la cantautrice Elisa che omaggia spesso nei suoi live. Dopo un lungo periodo di lavoro, grazie all’incontro con il songwriter e producer Mario Fanizzi, Tita pubblica nel 2019 il suo primo singolo “Insane” e proprio in questi giorni lancia la nuovissima “Come closer (dance for me)” che vede ancora la produzione artistica di Fanizzi in collaborazione con la Melarido recording del cantautore Luca Sepe. Tita sta attualmente lavorando a nuove canzoni anche in Italiano per esprimersi finalmente anche nella sua lingua madre e in questi giorni sta dando prova delle sue abilità canore nella città e nella settimana più importante per la musica italiana. All’interno della magica spa ha cantato a cappella “Era De Maggio” per il maestro Fio Zanotti che emozionato ha detto “questa ragazza ha un grande cuore”, insomma una prima prova sicuramente superata. Proprio ieri sera ha partecipato alla trasmissione tv “Il caffè degli artisti” di Odeon Tv dove ha avuto modo di presentare il suo nuovo singolo “Come closer (dance for me)”. Si esibita inoltre, per il programma di Danilo Daita “Sanremo Doc” da sola e con la “Detector Band” che l’ha accompagnata su dei brani di Tina Turner.



in foto Antonella Salvucci e Virginia D’Atri