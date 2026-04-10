Non solo espresso: i giovani coffee explorer tra gusto e creatività

A Milano 11 e 12 aprile la prima Vertuo immersive experience Nespresso

Milano, 10 apr. (askanews) – Il tradizionale espresso è un punto fermo nella routine degli italiani, ma soprattutto i più giovani oggi sono sempre più aperti a riscrivere le regole del caffè, tra sperimentazione, gusti personali e nuove abitudini domestiche. A confermarlo è un’analisi da condotta da Nespresso, che ha fotografato questa evoluzione attraverso una ricerca quantitativa, realizzata da Swg e uno studio sui comportamenti digitali degli italiani, in particolare quelli più giovani:”E’ un po’ una generazione che sta emergendo di coffee explorer, ossia di persone che consumano il caffè in modo più interattivo partecipativo creativo – ha detto Luca Mandelli, marketing director Nespresso Italiana – il caffè rimane chiaramente un caposaldo di quella che è la nostra quotidianità. Riconoscono il 55% dei consumatori il consumo di caffè identificato in abitudine consolidata e riconoscibile all’interno della giornata. ma si iniziano a vedere alcune piccole modifiche e variazioni: il 70% già oggi dichiara di sperimentare con il mondo del caffè e l’80% dice che diciamo l’ambiente di casa è il mondo perfetto per poter esplorare senza limiti quelle che sono i mondi del caffè”.Questa evoluzione Nespresso Italia ha scelto di raccontarla con la prima Vertuo Immersive Experience Nespresso, una due giorni, l’11 e 12 aprile a Milano, che offre un’esperienza dedicata al sistema Vertuo e che condensa in un percorso multisensoriale diversi modi di vivere il caffè in momenti diversi della giornata. “Ci sono nuove occasioni di consumo – ha sottolineato Mandelli – quello che vediamo è che alla tradizione dell’espresso si stanno affiancando nuove occasioni di consumo, nuove ricette, nuova voglia chiaramente di esplorare e questo è fondamentale perché è segno di una passione che gli italiani stanno facendo evolvere in quello che è il loro percorso e la loro relazione con il mondo del caffè”.Anche dall’analisi dei trend digitali emerge questa evoluzione nel consumo domestico del caffè, con una crescente predilezione dei formati più lunghi, nuove ricette e una maggiore cura nella preparazione. Come ci racconta Irene Falcone, brand ambassador di Nespresso Italia”Quella che noi abbiamo oggi, anche attraverso Vertuo è proprio un’idea innovativa di intendere il caffè – ha spiegato Irene Falcone,Coffee ambassador Nespresso Italiana – oltre che parlare ovviamente della tradizione dei caffè ristretti espressi, parliamo anche di ricette che rappresentano anche dei trend digitali, come per esempio l’ice coffee, caffè abbinati a diverse tecnologie di latte, anche abbinati per esempio al Matcha. Gli italiani oggi prendono ispirazione da quello che vedono anche attraverso i social per poter poi replicare a casa quella stessa esperienza, quindi è fondamentale anche che le ricette oltre a essere ovviamente attraenti al lato look and feel siano gustose ma semplici da preparare”.L’esperienza che si potrà fare nella due giorni milanese ai Bagni Misteriosi è un assaggio della campagna globale Vertuo World, che partirà il prossimo 14 aprile e che ha come protagonisti la nuova brand ambassador Dua Lipa accanto a George Clooney.”Siamo veramente orgogliosissimi di lanciare la campagna vertuo World che vedrà luce ad aprile – ha ribadito Mandelli – ma oggi siamo qui per un’anteprima, un’anteprima anche prima di altri Paesi nel mondo, dove facciamo vedere quella che è la macchina Vertuo up, ma soprattutto un’anteprima fatta di una Vertuo immersive experience, la nostra prima esperienza dove facciamo vivere l’11 e il 12 aprile a tutti i nostri consumatori che si registrano quella che è un viaggio all’interno di cinque diverse stanze che rappresentano cinque diversi mondi che rappresentano cinque caffè e ricette”.