Non solo Iphone 14: ecco le novità dell’evento Apple di domani

E’ fissata per domani, 7 settembre, la presentazione, finalmente non virtuale, dei nuovi iPhone a Cupertino. Ecco le novità in arrivo.

Per quanto riguarda il nuovo iPhone 14, ci saranno quattro modelli, ma solamente di due dimensioni (6.1 e 6.7 pollici) e non tre come è successo negli ultimi anni. Secondo gli esperti non ci sarà un iPhone 14 mini e quindi il catalogo dovrebbe avere due modelli standard e due Pro, entrambi in versione normale e Max.

“Apple – si legge money.it – dovrebbe inoltre introdurre diversi nuovi Mac e almeno due iPad nel 2022, ma non succederà domani. Solitamente l’azienda organizza un evento ad hoc, e verosimilmente dovrebbe tenersi in ottobre”.

Il nuovo iPhone 14

Non ci saranno, almeno secondo le indiscrezioni raccolte dal sito, grandi novità: i due modelli di base dovrebbero essere molto simili a quelli attuali, il design dovrebbe rimanere invariato con il consueto notch e i bordi piatti e anche all’interno pochissime novità. Stesso comparto fotografico e processore, ma anche stessa batteria. Stando a quanto si conosce fino ad ora l’iPhone 14 sembrerebbe molto simile al suo predecessore.

Grande attesa per i modelli Pro

Qui le differenze dovrebbero e potrebbero essere più marcate rispetto ai modelli attualmente in produzione. Le ipotesi sono: design rivisto, chip più potente e fotocamere migliorate. Potrebbe trattarsi di un nuovo cambio di rotta e di strategia per Apple che ha sempre mantenuto lo stesso processore su tutti i modelli della famiglia, ma da domani le cose potrebbero cambiare.