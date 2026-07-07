Non solo le grandi città d’arte, il turismo nei piccoli Comuni delle aree interne ha un potenziale enorme

Uno studio Confturismo-Confcommercio con Isfort fotografa il potenziale delle aree interne: sono 2.137 i Comuni con vocazione turistica, ma solo il 16% riesce oggi a valorizzarla pienamente

Non solo le grandi città d’arte e le principali destinazioni balneari. Il turismo italiano potrebbe trovare una nuova leva di crescita nei piccoli Comuni delle aree interne, dove esiste ancora un ampio margine di sviluppo.

Secondo un’indagine realizzata da Confturismo-Confcommercio in collaborazione con Isfort sul “Valore turistico dei centri minori”, presentata durante il convegno “Turismo è Territorio”, una crescita sostenibile dei flussi turistici in questi territori potrebbe generare nei prossimi cinque anni 1,6 miliardi di euro di Pil aggiuntivo e circa 14mila nuovi occupati.

Solo un Comune su sei valorizza il proprio potenziale

In Italia sono 2.137 i Comuni delle aree interne con una vocazione turistica, ma soltanto il 16%, circa 350 realtà, riesce oggi a esprimere in modo efficace il proprio potenziale.

Attualmente questi territori producono oltre 128 milioni di pernottamenti l’anno e una spesa turistica complessiva pari a 25 miliardi di euro. Una quota significativa, che secondo lo studio potrebbe aumentare attraverso politiche mirate di valorizzazione, infrastrutture, servizi e promozione.

Il quadro è emerso nel corso del convegno promosso da Confturismo-Confcommercio, al quale hanno partecipato, tra gli altri, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e il presidente di Confturismo Manfred Pinzger.

I casi virtuosi e il margine di crescita

Tra gli esempi più significativi indicati dall’indagine ci sono alcuni Comuni del Veneto che, pur non essendo grandi poli urbani, si collocano ai vertici della classifica nazionale delle presenze turistiche: Caorle, Jesolo e Cavallino Treporti nella provincia di Venezia, oltre a San Michele al Tagliamento e Lazise in provincia di Verona.

Accanto a queste realtà esiste però una vasta area ancora poco sfruttata. Gli altri 1.787 Comuni, pari a oltre l’80% del totale delle località con vocazione turistica analizzate, registrano infatti livelli di attrattività più contenuti: complessivamente generano circa 33 milioni di pernottamenti e una spesa turistica annua di 6 miliardi di euro.

Per questi territori, secondo lo studio, si aprono quindi ampi margini di sviluppo attraverso una maggiore capacità di intercettare i flussi turistici e trasformare il patrimonio locale in nuova economia.