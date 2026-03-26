Non solo Natale: il presepe di San Nicola alla Carità apre anche a Pasqua

di Bianca Desideri

A Napoli il presepe storico della Chiesa di San Nicola alla Carità, in via Toledo, poliscenico, catechistico, che racconta tutta la vita di Cristo dall’Annunciazione alla Resurrezione arricchito con scene di vita napoletana del Settecento, viene aperto anche in occasione della Pasqua per consentire a fedeli e turisti di contemplare in modo particolare la scena riguardante il mistero pasquale.

Una scelta che unisce tradizione religiosa e valorizzazione culturale, attirando l’attenzione di fedeli e visitatori in uno dei punti più frequentati della città.

La chiesa rappresenta un importante esempio del barocco napoletano. Gli interni, ricchi di marmi policromi e decorazioni, custodiscono opere di rilievo, tra cui dipinti di Francesco Solimena, di Paolo De Matteis e la decorazione della cupola realizzata da Francesco De Mura, elementi che contribuiscono a definire il valore artistico del complesso.

Il presepe artistico è stato realizzato nella seconda metà del secolo scorso dall’artigiano napoletano Giuseppe Russo. L’opera, con struttura finemente realizzata dal presepista con materiale riciclabile secondo la tradizione presepiale partenopea, integra anche pastori databili tra l’Ottocento e il Novecento.

Abbiamo incontrato Padre Carlos Emiro Semanate Palechor, Parroco della chiesa di San Nicola alla Carità.

Padre Carlos, mantenere il presepe aperto a Pasqua è una scelta inconsueta. Qual è il significato?

Il presepe rappresenta l’inizio della storia della salvezza, mentre la Pasqua ne è il compimento. Tenerlo aperto in questo periodo permette di offrire una lettura unitaria del messaggio cristiano, che non si ferma alla nascita ma arriva alla resurrezione.

Questa decisione nasce da una richiesta dei fedeli o da una scelta pastorale?

Direi entrambe le cose. Da un lato c’è una forte tradizione, dall’altro abbiamo notato che molte persone continuavano a chiedere di visitarlo anche dopo il Natale. Abbiamo quindi deciso di valorizzarlo come strumento di riflessione, oltre che come testimonianza artistica.

Quale riscontro state registrando?

C’è curiosità per questa iniziativa, soprattutto tra i turisti, ma anche i napoletani riscoprono il presepe in un momento diverso dell’anno. Questo aiuta a coglierne meglio il significato complessivo. Molti restano colpiti dal fatto che qui il presepe non si fermi alla nascita, ma racconti tutta la vita di Cristo

Il presepe nella sua struttura originaria viene via via modificato nel tempo o resta invariato?

È un’opera che custodiamo nella sua struttura originaria anche se è stata arricchita di anno in annocon pastori e suppellettili in sintonia con gli altri elementi.

Qual è il legame tra questo presepe e la tradizione napoletana?

A Napoli il presepe è parte dell’identità culturale. Qui si unisce alla dimensione religiosa e diventa un racconto completo, che parla anche della vita quotidiana e della storia della città.

Che ruolo ha oggi la chiesa di San Nicola alla Carità nel contesto di via Toledo?

È un punto di riferimento spirituale, ma anche culturale. Via Toledo è cambiata tanto nel corso del tempo, ma questo luogo è rimasto uno spazio di incontro e spiritualità. In una strada così frequentata, rappresenta uno spazio di pausa e riflessione oltre ad essere un’opera d’arte artistico-architettonica di rilevante valore che non può non essere visitata e conosciuta.

La chiesa ha sempre avuto questo ruolo nel quartiere?

Sì, è da secoli un punto di riferimento per gli abitanti della zona e per i napoletani in genere. E’ conosciuta dai più come la chiesa del presepe.

Non c’è il rischio che diventi solo un’attrazione turistica?

Dipende da come lo si guarda. Se ci si ferma alla bellezza, è già qualcosa di arricchente per la mente e lo spirito. Ma se si va oltre, può diventare un momento di riflessione.

L’apertura del presepe nel periodo pasquale contribuisce ad ampliare l’offerta culturale del centro cittadino, offrendo una chiave di lettura diversa di una tradizione profondamente radicata fra le persone. L’affluenza nei periodi di Pasqua e Natale porta migliaia di visitatori ad ammirare la chiesa, le sue opere e il presepe. Così anche quest’ultimo diventa un’attrazione artistico-religiosa. San Nicola alla Carità non è però un museo, ma è un luogo di culto, una chiesa pulsante e viva.

Un’iniziativa quella del “Presepe di Pasqua” che conferma il ruolo della Chiesa di San Nicola alla Carità come luogo in cui fede, arte e identità locale continuano a intrecciarsi, dialogando con un pubblico sempre più ampio.