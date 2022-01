Non solo profitto, Stanhome Italia (Gruppo Rocher) diventa Società Benefit

Stanhome Italia è una delle dieci marche del Gruppo Rocher ed offre un’ampia gamma di prodotti per la cura della casa e della persona, andando incontro a tutte le esigenze della famiglia. L’attenzione al benessere delle persone è, da sempre per Stanhome, un tema importantissimo che si manifesta sia tramite l’offerta di prodotti, sia attraverso il proprio modello di business fondato sulla pratica della vendita diretta, che pone al centro le persone e la fiducia reciproca. Anche la natura è un principio portante per l’azienda, che da oltre novant’anni si impegna a promuovere uno stile di vita sano e in armonia con l’ambiente. Dalla sua nascita, infatti, Stanhome Italia porta avanti la visione pionieristica del fondatore Stanley Beveridge, grandissimo imprenditore dalla mente fervida. Lui, nel pieno della Grande Depressione, lancia i prodotti Stanhome, conciliando attenzione per la qualità dei prodotti, rispetto per l’ambiente e impegno sociale, introducendo sul mercato il format della vendita diretta, in grado di offrire alle persone una fonte di reddito e l’occasione di una vita migliore – tanto più preziosa per le donne che, coinvolte in prima linea nella vendita diretta, poterono rendersi economicamente indipendenti. “Non state vendendo semplici prodotti per la pulizia – diceva l’imprenditore visionario – vendete l’igiene e la salute. Perché noi crediamo che una vita migliore sia possibile”. Stanley Beveridge ha ripensato il rapporto tra la casa e la natura, con l’obiettivo di «2far entrare la natura nelle nostre case per il benessere quotidiano di tutti coloro che ci vivono”.Una filosofia decisamente attuale, considerando quanto questa pandemia abbia posto l’attenzione al benessere dell’ambiente domestico, modificandone la percezione e dando allo stesso un’attenzione maggiore.

Stanhome Italia promuove inoltre un legame tra interno ed esterno che si fonda su una duplice direzione: da un lato, accogliere la natura e il benessere in casa, dall’altro incoraggiare i suoi abitanti ad esplorare il mondo, re-imparando ad abitare la natura e prendendosene cura come fosse una vera e propria “casa” comune. In entrambe le direzioni, la nozione di casa, presente anche nel nome del marchio, acquisisce un significato centrale: è un ambiente sano che accoglie tutta la famiglia, è la dimensione privilegiata di Stanhome Italia.

Per questi motivi, Stanhome è diventata società Benefit, includendo nel suo statuto anche la creazione di un impatto positivo per la società e la biosfera.

Questo cambiamento consolida una rinnovata visione di Stanhome, improntata alla creazione di valore condiviso, alla responsabilità e ad una gestione aziendale trasparente. “Questi valori – si legge nella nota aziendale – caratterizzano Stanhome Italia da sempre, ma oggi sono esplicitati in modo formale nel proprio statuto. Una missione dal significato profondo, che vuole riconnettere le comunità alla natura, far riscoprire uno stile di vita più sano e favorire un’imprenditorialità inclusiva grazie al consolidato modello di vendita diretta. Un nuovo modello di business rigenerativo che contribuisce attivamente al cambiamento, agendo per trasformare il ruolo delle aziende nella società verso un paradigma più evoluto, che sappia integrare gli interessi degli azionisti con quelli di tutti i portatori di interesse. Ancora, diventando Società Benefit Stanhome Italia formalizza il proprio impegno a dedicarsi annualmente a progetti che promuovono il legame con la natura e generano un valore positivo per il territorio, coinvolgendo dipendenti e comunità locale”. “Sono davvero orgoglioso che Stanhome Italia sia diventata società Benefit – dice Raffaele Diociaiuti, Direttore Generale dell’Azienda -. Questa scelta esprime con grande forza quella che è la nostra missione, la cura e la tutela dell’ambiente, il benessere psicofisico delle persone, la crescita formativa. Uno spirito imprenditoriale che va oltre la mera convenienza economica”.

Tante, prosegue la nota, sono le azioni e gli obiettivi programmati per il 2022, propedeutici al raggiungimento di questa prima specifica finalità di beneficio comune: dai programmi di formazione su temi ambientali alle attività di supporto e sostegno alle iniziative per il territorio (donazioni, partnership, volontariato); dalla creazione di aree verdi alla promozione di pratiche di consumo responsabile.