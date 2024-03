NonCiFermaNessuno, parte dalla Sapienza il tour universitario di Luca Abete: Amarsi per essere felici

L’amore e il rispetto per gli altri come punti di partenza per una vita felice in cui poter realizzare i propri sogni. L’8 marzo, una data simbolica ed estremamente significativa, segna l’inizio della decima edizione di #noncifermanessuno il tour universitario motivazionale di Luca Abete che, per lo start della campagna 2024 ha scelto la facoltà di Economia dell’università “Sapienza” di Roma. Il luogo in cui tutto, nel 2014, è cominciato. “E’ stata una mattinata ricca di momenti indimenticabili – ha affermato Abete –. Gli abbracci, i selfie e la voglia di continuare a parlare anche dopo la fine del talk confermano che questo format parla la stessa lingua di una generazione troppo spesso giudicata frettolosamente. Sono emerse storie di coraggio, di eroismo quotidiano, ma anche di fragilità, di disagio sia universitario che personale, sensazione di solitudine e di sfiducia per un futuro che alcuni vedono più difficile che mai. Per questo motivo il claim di questa edizione “Impariamo ad Amarci” ha riscosso il consenso unanime. La rivoluzione può ripartire anche da una nuova visione di quello che è il sentimento più forte: l’amore”. Messaggio apprezzato anche dalla Rettrice, Antonella Polimeni: “Il tema di questa edizione – ha detto Polimeni – è particolarmente significativo e sono convinta che le esperienze condivise durante questo tour saranno di ispirazione e di crescita personale per la nostra comunità universitaria”.

Ospite a sorpresa è stato Enzo Iacchetti che ha lanciato un chiaro messaggio di incoraggiamento: “Se vi raccontassi di tutti i miei fallimenti non ci credereste. La prima sconfitta non è nulla, non lo è neanche la ventesima. La cosa più importante è avere coscienza nel proprio talento e coltivarlo, senza scoraggiarsi mai”.

Violenza sulle donne, la testimonianza di Beatrice Fraschini

L’8 marzo è stata anche l’occasione per accendere i riflettori sul tema dei diritti e della violenza. A parlarne è stata Beatrice Fraschini, che nel 2019 fu segregata e ridotta in fin di vita dall’ex compagno: “All’inizio pensavo fosse tutto normale, ho ignorato dei campanelli d’allarme. L’amore sano – ha raccontato – è quando sarete liberi di essere voi stessi. Legatevi a chi ama anche i vostri lati negativi”.

Il premio

Il Premio #NonCiFermaNessuno, realizzato dagli artigiani 2.0 di Polilop, nato per valorizzare storie di vita universitaria, è stato occasione per conoscere l’esperienza di Agnese Zandoli, studentessa di lingue orientali e atleta ipovedente specialista nei 400 e negli 800 metri. “Nelle difficoltà non mi sono mai tirata indietro. Io non ho una comfort zone – ha detto-, mi sono sempre messa in discussione e a voi dico: se ce l’ho fatta io con la mia disabilità potete farcela anche voi”.

Solidarietà e difesa dell’ambiente

Grazie alla call to action Gioca & Dona, e all’innovativo videogame Superfoody, ideato dal gruppo Mac, i ragazzi si sono confrontati in avvincenti sfide trasformando il cibo raccolto da virtuale in reale grazie al food donor LIDL Italia. I pasti raccolti alla fine del tour saranno destinati al Banco Alimentare.

Lo spazio dedicato al progetto Rivending ha consentito di affrontare il tema molto sentito del riciclo delle plastiche oltre a consentire di diffondere raccoglitori accanto ai distributori automatici di bevande presenti.

Laboratorio dei linguaggi della comunicazione

#NonCiFermaNessuno è anche un laboratorio permanente dei linguaggi della comunicazione. Gli studenti sono stati protagonisti anche della produzione di contenuti multimediali che saranno pubblicati sulla piattaforma social e sulla nuova web TV del progetto. Le Stabilo Card sono servite invece a raccogliere i feedback dei partecipanti.

E’ stato presentato in aula il brano “Impariamo ad amarci” prodotto da Ondesonore Records di Francesco Altobelli con Emilio Munda, e Leonardo Frezzotti in arte “Fritz”, voce del brano con Luca Abete.

I valori del tour viaggiano anche in radio sulle frequenze di R101, radio ufficiale.

La campagna sociale vanta la medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, patrocinio morale del Ministero dell’Università e della Ricerca e, da quest’anno, anche la collaborazione dell’Ordine nazionale degli psicologi. Tutti gli aggiornamenti saranno presenti sulla sezione news del sito www.noncifermanessuno.org e sulla piattaforma social del progetto.