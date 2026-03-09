Nonlineare e Made in Cloister, quando l’arte diventa pratica di resistenza e comunità

La Fondazione Made in Cloister e nonlineare, piattaforma curatoriale indipendente, presentano “E tuttavia crediamo che la vita sia piena di fortunate possibilità”, collettiva che inaugura il secondo anno del programma biennale Rinascita. L’esposizione, ospitata nel Chiostro della Chiesa di Santa Caterina a Formiello, trasforma lo storico complesso napoletano in uno spazio di riflessione sull’arte come pratica di resilienza e cura. L’opening si terrà sabato 21 marzo dalle 17 alle 22.

Una mostra sulla persistenza e il recupero

Il titolo, ispirato al poema autobiografico My Life della poetessa americana Lyn Hejinian, invita a considerare la persistenza come archivio della sopravvivenza e imperativo etico. Le opere in mostra esplorano l’amore, la vulnerabilità, l’errore e la deliberate imperfezione, suggerendo come l’arte possa diventare strumento di resistenza e “non-disperare” di fronte alle difficoltà.

Attraverso installazioni, sculture e lavori multimediali, la collettiva riflette sul ruolo dell’arte nella costruzione di comunità e sulla possibilità di ricomporre ciò che è rotto, ponendo al centro il concetto di insistenza e cura.

Gli artisti

Il percorso espositivo riunisce artisti internazionali tra cui:

Pauline Curnier Jardin & Feel Good Cooperative

Rossella Biscotti

Aysha Y. Arar

Archivo de la Memoria Trans

Gabrielle Goliath

Ogni artista contribuisce con una visione unica sul rapporto tra corpo, memoria e spazio, creando un dialogo tra storia del chiostro e pratiche contemporanee.

Spazio e progetto curatoriale

La mostra dialoga con l’architettura cinquecentesca del Chiostro grazie alla riconfigurazione dei percorsi di visita curata dall’architetto Mariano Cuofano. Le antiche spazialità vengono valorizzate per creare un’esperienza immersiva che integra storia, architettura e produzione culturale.

Fondata a Napoli nel 2012, la Fondazione Made in Cloister, sotto la direzione di Eleonora de Blasio, trasforma la passione per la cultura in un impegno concreto per la rigenerazione urbana. nonlineare, iniziativa curatoriale indipendente guidata da Teresa Iarocci Mavica, promuove pratiche artistiche socialmente impegnate e percorsi di apprendimento para-accademico, favorendo il dialogo tra discipline, culture e geografie diverse.

Un’occasione di dialogo e rigenerazione

La collettiva non è solo una mostra, ma un’occasione di riflessione sul ruolo dell’arte nella società contemporanea, sul rapporto tra spazio, comunità e memoria. Tra storia, vulnerabilità e speranza, il Chiostro di Santa Caterina a Formiello diventa teatro di un percorso che celebra la resilienza e la possibilità di rinascita.