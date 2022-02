Nonna Nannina, l’esperienza unica della cucina genuina

E’ un po’ come mangiare in casa della nonna. Con quei profumi e quei sapori che solo i prodotti e le ricette di un tempo sanno trasmettere. E tutto diventa un’esperienza che rimane impressa nella memoria per sempre. Nonna Nannina è tutto questo e altro. Il cuore di questa attività, nata nel 2013 come pizzeria ma poco alla volta evoluta verso una cucina completa e di qualità, è proprio Anna Milito. Una signora tosta e sveglia che ha trascorso la vita tra i campi e i fornelli.

Come racconta il nipote Pasquale Bisogno, titolare dell’attività. “Ricordo quando da bambino la nonna mi svegliava alle 7 per ‘arracquare’ (inaffiare, nda) gli orti di famiglia nel quartiere di Pregiato, a Cava de’ Tirreni. Da lei ho appreso tutto ed è a lei che è ispirata la nostra cucina, incentrata su prodotti genuini e ricette della tradizione”. In cucina insieme alla moglie, la chef Nausica Ronca, Pasquale Bisogno viene da numerose esperienze nel settore Food e da 1 anno vissuto in Grecia, dove la famiglia della moglie ha un’antica attività di salatura delle acciughe. “Volevamo essere grandi nelle grandi cose. possiamo diventarlo lo stesso nelle cose piccole”: sono le parole che Nausica dice a Pasquale quando, nel 2013, il marito si ferma davanti a un localino sfitto di 28 metri quadri. “Lo conoscevo – dice – perché lì quando andavo a scuola c’era una merceria e ci compravo fogli e altro materiale per lo studio”. Inizia così l’avventura di Nonna Nannina, che oggi sceglie il claim Cucina Genuina per identificare sia la propria provenienza che i propri tratti distintivi. Una sublimazione del concetto di buono e ben fatto, molto in voga di questi tempi. La famiglia è l’elemento che unisce tutto. Ad affiancare Pasquale e Nausica, infatti, ci sono Daniele e Maddalena Bisogno. Il primo è ormai un esperto pizzaiolo, la seconda ha imparato dalla nonna a valutare i frutti del raccolto e a trasformarli in prodotti per la tavola. E il menu? Da Nonna Nannina ne hanno uno per la sala (scarica qui) e uno per l’asporto (scarica qui). Così da dare un servizio di qualità per tutte le esigenze. Ogni cosa risponde alla visione dei proprietari: genuino è un modus operandi più che un aggettivo, è un modo di concepire la cucina che riunisce in sé qualità, tracciabilità, riconoscibilità e lavorazione artigianale dei prodotti e, al tempo stesso, il livello eccelso della loro preparazione. Ma bisogna andarci, da Nonna Nannina, per vivere questa esperienza unica.