Nonostante i problemi, anche quest’anno l’estate italiana procede

Da ieri le cittá, le cittadine e i paesi della Penisola hanno dato un segnale ben visibile che anche quest’anno, in agosto, qualcosa è cambiato. Tutti o quasi I centri abitati si sono in parte svuotati, seppure non come accadeva fino a circa mezzo secolo fa.

Una considerazione che si fa strada subito, ritenuta dagli economisti e dai sociologi attendibile, è quella sostenuta dagli statistici che ” i gusti dei consumatori “, la dizione è d’uso da quegli studiosi indicati nelle righe precedenti, a ogni quarto di secolo presentino la nota di quanto accaduto nel suo corso, come il cambiamento di alcune consuetudini. Come per ogni altra vicenda umana, sono varie le cause che hanno potuto determinarlo. Tra di esse, una di particolare peso è la moda. Per chi si interessa di scienze statistiche, essa vale un “comportamento che si ripete tal quale in un tempo determinato”. Con buona probabilità, ciò riguarda anche le vacanze estive degli italiani che, nel corso di mezzo secolo, hanno cambiato più volte il modo di come poterle trascorrere, scaglionandole nel corso di tutto l’anno. Con buona attendibilità, almeno allo stesso livello della moda appena ricordata, si colloca la disponibilità finanziaria diminuita in generale, quella dei cittadini del Bel Paese in particolare.

Pertanto la capacità di spesa ridotta sta inducendo il ceto medio a sospendere alcune spese non indispensabili, nell’ attesa di tempi migliori. C’è da aggiungere che, come tutte le medaglie, anche quella delle vacanze ha il suo rovescio. Il Bel Paese, in quanto tale,è una delle mete preferite dal turismo internazionale. Quindi chi viene da oltre confine a villeggiare nel Giardino d’ Europa,é accolto a braccia aperte dagli operatori locali a tutto tondo, anche perché quegli ospiti mettono in circolo finanza prodotta non in loco, che può essere paragonata a una trasfusione di sangue. C’è da fare ancora una constatazione: i centri abitati spopolati, danno comunque un senso di relax a chi è rimasto. Della serie mai sconfessata del “chi si contenta gode” e espressioni simili.