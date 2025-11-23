Nonostante le spallate date dalle guerre, i mercati continuano a funzionare

Il comportamento di quanti dovrebbero tenere in mano le redini del mondo, ormai da un pò di tempo, è più che altalenante, da definire cioè ondivago. Il pensiero degli economisti attivi già negli anni ’60, alcuni dei quali ancora viventi e con la mente lucida, starà facendo da qualche tempo attività di revisione di quanto, all’epoca, quegli studiosi hanno affermato in buona fede e con convinzione. Più precisamente, ora vogliono rimettersi in gioco per comprendere se hanno sbagliato allora o se si sia verificato solo di recente qualcosa che mette in discussione le loro teorie. Nella maggior parte dei casi è la seconda ipotesi quella che sembra prevalere.

Analizzando con l’ attenzione che questi casi esigono, la prima variazione che guadagna un mercato libero, è quella dell’ applicazione dei cosiddetti prezzi amministrati. Essi sono diversi sia dai prezzi liberi che da quelli imposti. Volendo con ciò descrivere un bene che si propone ai compratori a livello molto vicino a quello definibile naturale,condizionato per quanto riguarda il tetto, spesso da gravami fiscali anche temporanei, per finanziare la provvista occorrente al fine di realizzare una specie di salvagente. Tra i più diffusi compaiono i dazi e le accise che percuotono, con facilità, quanto individuato dalle autorità dedicate a tale genere di monitoraggio. Al momento, con fare che definire a colpi d’ascia è ancora poco adeguato, il Presidente degli USA sta ricorrendo a balzelli che cambiano di giorno in giorno, finendo con l’agitare inutilmente i mercati. Come finirà questo pseudo thriller non è facile decifrarlo. Quanto invece è già riscontrabile è la tenuta, seppure per la giacca, delle attività di scambio. Con l’aggiunta che, a cose fatte o, quando la situazione si sarà ristabilita, i primi a doversi leccare le ferite saranno gli autori della triste “opera da quattro soldi”: