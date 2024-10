Nord-Sud, Lettieri (Atitech): Servono investimenti per colmare il gap

“Ci sono studi che dicono che nel Mezzogiorno, per colmare il gap che ci separa dal Nord Italia, servirebbero miliardi di euro di investimenti ogni anno per dieci anni consecutivi”. A sostenerlo è Gianni Lettieri, presidente di Atitech. Lettieri ha preso parte al panel dedicato al Mezzogiorno con cui si è chiusa la prima giornata di Sorrento d’autore, la rassegna curata da Valentina Fontana e Gianluigi Nuzzi e organizzata da VisFactor, società operante nel campo del posizionamento strategico. “C’è un gap infrastrutturale enorme – ha proseguito Lettieri – basti pensare alla linea ferroviaria Napoli-Bari o al collegamento tra i vari porti nel Sud dell’Italia. Abbiamo un capitale umano straordinario, abbiamo spazi che in altre regioni non ci sono più e siamo l’area del Paese che risponde meglio alle crisi, ma abbiamo bisogno di investimenti, di un sistema di banche territoriali che aiutino le piccole imprese e di una maggiore attenzione alle start-up. Oggi sono soprattutto le startup a creare nuovi posti di lavoro e occasioni di crescita per i Paesi”.