Nordcorea, Kim Jong-un incontra Lavrov: abbracci e strette di mano

Ministro russo elogia Pyongyang per sostegno nell’offensiva Ucraina

Roma, 12 lug. (askanews) – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-un durante la sua visita nel Paese alleato chiave di Mosca. Lavrov “è stato ricevuto” da Kim Jong-un, ha dichiarato il ministero degli Esteri russo su Telegram, pubblicando un video in cui si stringono la mano e si abbracciano.Lavrov ha in precedenza incontrato anche la sua omologa nordcoreana, Choe Son Hui, nella città costiera di Wonsan, dove è stato inaugurato un enorme resort.Secondo l’agenzia di stampa russa Tass, Lavrov ha affermato che i funzionari nordcoreani hanno “riaffermato il loro pieno sostegno a tutti gli obiettivi” dell’offensiva in Ucraina.