Nordcorea lancia missile verso mar del Giappone

Roma, 27 gen. (askanews) – Il ministero della Difesa giapponese ha annunciato che la Corea del Nord ha lanciato un oggetto che potrebbe essere un missile balistico, aggiungendo che sono in corso verifiche per stabilire se vi siano conseguenze per il Giappone.

In una comunicazione separata, lo Stato maggiore congiunto delle forze armate sudcoreane ha riferito che Pyongyang ha sparato almeno un proiettile non identificato in direzione del Mare dell’Est, noto in Giappone come Mare del Giappone, precisando che il lancio è stato individuato senza fornire ulteriori dettagli.

Secondo Seoul, l’ultimo episodio analogo risaliva al 4 gennaio, quando la Corea del Nord aveva lanciato missili balistici verso la stessa area alla vigilia della partenza del presidente sudcoreano Lee Jae-myung per Pechino, dove era previsto un vertice con il presidente cinese Xi Jinping.

Le autorità giapponesi hanno confermato che quello odierno rappresenta il secondo lancio nordcoreano di un missile balistico o di un oggetto sospetto dall’inizio dell’anno e il primo dal 4 gennaio, mentre prosegue la raccolta di informazioni sull’accaduto.