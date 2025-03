Nordio: il femminicidio diventa reato autonomo, risultato epocale

“Indulgenza più difficile per chi commette reati da codice rosso”

Milano, 7 mar. (askanews) – “E’ un risultato epocale: il femminicidio viene inserito nell’ordinamento penale come fattispecie di reato autonoma”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, illustrando i contenuti del ddl contro la violenza sulle donne approvato dal Cdm.”Si discuteva sul fatto di poter configurare il femminicidio come un’aggravante del reato omicidio – ha spiegato il Guardasigilli -. Invece l’aver introdotto una fattispecie autonoma costituisce una forma di manifestazione potente di attenzione a questa problematica emersa in maniera così dolorosa che ha avuto un rinoscimento penale di prima levatura diventando un reato autonomo”.Il ddl, ha sottolineato Nordio, inasprisce le pene per i reati da “codice rosso” come maltrattamenti, stalking e minacce: “Sarà più difficile trattamento di indulgenza verso chi commette questo tipo di reato”.