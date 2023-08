ROMA (ITALPRESS) – “Purtroppo è una consuetudine non solo nazionale ma direi mondiale ed è una tragedia. Però dobbiamo fare di tutto per ridurla se non proprio eliminarla, vista la complessità e la imperscrutabilità della natura umana. E’ una sconfitta mia personale e un dolore personale”, ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

(Fonte video: Ministero della Giustizia)