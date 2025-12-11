Nordio “Riforma giustizia che stiamo portando avanti voluta già da Vassalli”

ROMA (ITALPRESS) – L’accusa che lo ha disgustato di più è stata quella di “essere un manutengolo di Licio Gelli e della P2, quando la riforma che stiamo portando avanti era stata già voluta da una medaglia d’argento della resistenza, come il professor Vassalli”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine del suo intervento ad Atreju. Nordio poi si è espresso riguardo al nuovo patto per i centri in Albania. “Sono reduce da incontri a Bruxelles e a Strasburgo, per cui questo duplice orientamento risolve al 99% tutte le incertezze giurisprudenziali che esistevano prima, soprattutto sul concetto di paese sicuro e sulla competenza a determinare questa definizione. In linea generale è una pietra miliare verso la risoluzione del problema che aveva creato tante incertezze. Il fatto che la competenza a definire sicuro un paese sia devoluta a un organo che è vincolante per i nostri giudici renderà superflua qualsiasi altra interpretazione più o meno differente”, prosegue.

