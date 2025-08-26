Norges Bank disinveste da Caterpillar e 5 banche israeliane

Milano, 26 ago. (askanews) – Il più grande fondo sovrano del mondo, Norges Bank Investment Management, annuncia di aver venduto le sue partecipazioni in cinque banche israeliane e nella statunitense Caterpillar a causa delle violazioni dei diritti umani a Gaza.

Il consiglio direttivo della Norges Bank, si legge in una nota, ha deciso di escludere First International Bank of Israel, FIBI Holdings, Bank Leumi Le-Israel, Mizrahi Tefahot Bank, Bank Hapoalim e Caterpillar “a causa del rischio inaccettabile che tali società contribuiscano a gravi violazioni dei diritti umani in situazioni di guerra e conflitto”. La decisione si basa sulle raccomandazioni del Consiglio etico del fondo del 25 giugno e del 2 luglio. “Prima di decidere di escludere una società – spiega -, la Norges Bank valuta se altre misure possano essere più adeguate. La valutazione del consiglio è che in questi casi non sia opportuno ricorrere ad altre misure”.

Secondo il comitato etico Israele ha utilizzato illegalmente i bulldozer Caterpillar per demolire le case dei palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. “Non c’è dubbio che i prodotti Caterpillar vengano utilizzati per commettere violazioni estese e sistematiche del diritto internazionale umanitario”, si legge. Il comitato ha sottolineato anche come le banche israeliane, uscita dal portafoglio del fondo, abbiano fornito servizi finanziari indispensabili per le attività di costruzione negli insediamenti israeliani in Cisgiordania.