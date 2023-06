Norman Angell e la Grande Illusione. Giammattei e Lepore rileggono lo studioso Nobel per la pace nel 1933

di Fiorella Franchini

Rileggere oggi Norman Angell ha un sapore amaro. A distanza di oltre 110 anni dalla prima edizione Emma Giammattei e Amedeo Lepore curano per Rubettino una nuova edizione che ripercorre l’ispirazione e i contenuti di un saggio profetico: The Great Illusion, Studio sulla potenza militare in rapporto alla prosperità delle Nazioni. A partire dalla prima uscita avvenuta nel 1909 il libro conoscerà numerose revisioni, ristampe e traduzioni diventando un vero proprio bestseller e il manifesto del pacifismo liberale del Novecento. Giornalista, parlamentare laburista, premio Nobel per la pace nel 1933, l’autore analizza la politica internazionale del suo tempo tenendo presente i cambiamenti economici avvenuti nell’Ottocento e giunge alla conclusione che in un mondo dove tutte le nazioni sono economicamente interdipendenti, la guerra è solo una grande illusione perché non offre più nessun beneficio ai vincitori, che il capitalismo e il libero scambio sono la vera garanzia per una pace duratura e una prosperità diffusa.

Entrambi i curatori concordano sulle solide basi intellettuali che costituiscono le fondamenta delle tesi di Angell: la formazione ginevrina; la giovinezza laboriosa del periodo americano; l’influenza di Rousseau; la tradizione dell’illuminismo inglese, caratterizzata dagli incroci tra razionalismo e sentimento morale; David Hume apologeta della comunicazione fra le nazioni, del commercio internazionale e del ruolo civilizzatore del mercante nel mantenimento di una pace duratura; e Adam Smith, fondatore dell’economia moderna e nello stesso tempo teorico della empatia fra gli individui e della necessità per l’uomo civilizzato dell’altrui felicità a cui Amedeo Lepore aggiunge il pensiero di John Stuart Mill, del quale Angell lesse in età giovanile il saggio sulla libertà, assimilando i valori necessari per nutrire una fiducia nel progresso imperniata sulla razionalità umana, sull’esperienza, sulla discussione e sul confronto franco di opinioni.

Emma Giammattei insiste sull’incrollabile fede nella evidenza della ragione, sulla profonda etica della discussione con la quale Angell oppone i fatti alle credenze da vero testimone del suo tempo, da comunicatore instancabile di verità, da tenace missionario del verbo pacifista, convinto sostenitore di un’evoluzione umana rivolta alla cooperazione e non al conflitto. Per Angell, rileva la curatrice, “il Mercato, nelle forme più raffinate e impercepite del capitale finanziario che attraversa i confini e ne mette in crisi il concetto, sembra prendere il posto dell’hegeliano Spirito del mondo, capace di totalizzare gli spiriti dei popoli”. Un fenomeno, quello della interconnessione delle economie nazionali, che allora non aveva ancora il nome di globalizzazione, ma del quale il saggista aveva già riconosciuto la forza di penetrazione nella società e nella comunicazione.

Secondo Amedeo Lepore, il pacifismo attivo di Angell, infatti, può essere compreso solo alla luce della sua ampia e approfondita argomentazione economica, che rappresenta, insieme alla tensione morale e filosofica, il centro del suo libro. In un’epoca di grande progresso industriale, di eccezionale proliferazione dei traffici globali, promossa dalle innovazioni nelle tecnologie dei trasporti, dalla consistente riduzione dei costi di spostamento di merci e passeggeri, dall’apertura di nuovi mercati di approvvigionamento e di sbocco, appariva evidente tutta l’insensatezza dell’aggressione e del dominio. In questo quadro, gli investimenti e la crescita economica, anziché lo scontro bellico che li avrebbe impediti, erano la leva per lo sviluppo e la prosperità delle nazioni. Un discorso, quello di Angell, che procede per gradi e per enunciati pragmatici, tanto da convincere il lettore “che i sostenitori (gli “avvocati”) della pace abbiano più mezzi di persuasione a loro disposizione rispetto alle armi dialettiche dei fautori (anch’essi “avvocati”) della guerra”. Lepore sottolinea la convinzione dell’autore dell’inutilità del conflitto anche dal punto di vista morale perché risulta impraticabile l’imposizione a un popolo conquistato di istituzioni sociali che non lo rappresentano, più che una battaglia tra gli Stati, diventava determinante la lotta tra classi sociali che è trasversale e scavalca i confini politici.

Norman Angell fu un illuso? Gran parte del successo del libro derivò, probabilmente, dal confronto che scaturì tra gli intellettuali. Secondo lo storico Edward Hallett Carr, Angell (insieme a Rousseau, Kant e Comte) appartiene alla tradizione degli utopisti, di cui egli e “l’ultimo serio esponente”; Giovanni Amendola dalle pagine de La Voce contestò il pacifismo di Angell perché riteneva che il fattore economico fosse soltanto un elemento della dialettica storica. Antonio Gramsci definì il pacifismo di Angell “solido perché non semplicemente sentimentale, ma fondato sulla constatazione di uno stato di cose nuovo, creato inconsciamente dal capitalismo, come forza economica pura”. Egli, inoltre, scriveva che bisognava difendere e diffondere il libretto dell’Angell, dimostrarne la perenne verità e la forza rivoluzionaria dei suoi assiomi economici. “Norman Angell non è un pacifista piagnone, un umanitario melenso che semina fiori di tiglio e lacrime di tenerezza. Egli si rivolge all’intelligenza, non al sentimento, suscita convinzioni, non stati d’animo…ha studiato il problema della guerra da un punto di vista rigidamente realistico”. Angell, dunque, come sostiene Amedeo Lepore, non fu un ingenuo. Egli sapeva bene che vi sono forze irrazionali che sono spesso all’origine della violenza fisica individuale e collettiva e che il potere della convinzione razionale ha dei limiti. A Parigi, aveva assistito allo scatenarsi delle passioni politiche più irrazionali in seguito all’affare Dreyfus; aveva letto il celebre studio di Gustav Le Bon, Psychologie des foules, secondo il quale quando molti uomini sono chiamati insieme a decidere agiscono più facilmente in base all’emotività che in base a calcoli razionali.

Queste esperienze e queste letture, rendono Angell cosciente che le società umane siano dominate da sentimenti fortemente esplosivi come la vanita, l’orgoglio nazionale, la volontà di dominio e quel tipo di onore che richiede l’imposizione attraverso la forza. Quella vertigine, quel sortilegio mortale di cui parlava Roger Caillois, rileva Emma Giammattei, quella febbre come veniva definita la guerra da Benedetto Croce, sempre in agguato nel corpo sociale. Più che un utopista Norman Angell è un visionario che ha indicato una strada che non esclude precipizi della ragione. Un solco nel quale si sono innestati rigorosi studi sulla guerra, lo sviluppo della diplomazia come scienza del dialogo internazionale volta ad attenuare e risolvere eventuali contrasti di interessi e favorire la reciproca collaborazione per il soddisfacimento di comuni bisogni, il valore della comunicazione come mezzo per accrescere la consapevolezza e lo spirito critico della società umana. Certo, la Storia del Novecento e quella del nuovo Millennio hanno continuato a raccontare il proliferare dei conflitti. Solo in Europa e solo nell’ultimo secolo si sono susseguite la guerra nei Balcani, in Crimea, in Cecenia, in Ucraina.

Nel 1958 volgendosi ad un passato devastato da due Guerre Mondiali Italo Calvino ha scritto una canzone premonitrice: “Dove vola l’avvoltoio?…Un giorno nel mondo finita fu l’ultima guerra, il cupo cannone si tacque e più non sparò, e privo del tristo suo cibo dall’arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò”. Purtroppo quell’avvoltoio non ha mai smesso di volare e continua a sbranare i popoli. La rilettura proposta da Emma Giammattei e Amedeo Lepore cavalca una drammatica attualità ed è la conferma dell’esistenza di una razionalità, comune a ogni essere umano, che tuttavia emerge attraverso l’esperienza e la libera discussione, che sa indicare la miglior soluzione dei problemi e che in qualche modo finisce per imporsi in forza della propria utilità. Non importa se l’irrazionalità e la pazzia degli uomini continuano a generare violenza, resta vero che la ragione, grazie anche al processo d’integrazione economica, al crescente potere dell’opinione pubblica, alla dialettica culturale potrà dare, anche a sprazzi, una forma migliore alle politiche dei governi e alla cultura della pace.