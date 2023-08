Norris davanti a Verstappen nel venerdì di libere in Olanda

ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – Lando Norris sorprende tutti nel venerdì di libere del Gran Premio d’Olanda. E’ il pilota della McLaren a far segnare, nella seconda sessione, il miglior tempo di giornata: 1’11″330 il crono di riferimento, di appena 23 millesimi più veloce rispetto al tempo fatto segnare dalla Red Bull di Max Verstappen (che era stato il migliore al mattino in 1’11″852). Terzo, distante poco più di due decimi da Norris, Alexander Albon con la Williams. Nelle FP2 – interrotte dopo circa dieci minuti dal semaforo verde per via di un doppio incidente che, alla curva tre, ha coinvolto la McLaren di Oscar Piastri e l’Alphatauri di Daniel Ricciardo, finite contro il muro in seguito ad un fuori pista – si migliorano un pò tutti. Quarto tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton che chiude con tre decimi di svantaggio rispetto al pilota della McLaren, mentre seguono in quinta e sesta posizione Yuki Tsunoda (Alphatauri) e Pierre Gasly (Alpine). Settima, invece, la Red Bull di Sergio Perez, con l’Aston Martin di Lance Stroll che chiude subito dietro, in ottava posizione. A chiudere la top ten dei tempi l’Alfa Romeo di Bottas e l’altra Aston Martin di Alonso. In difficoltà le due Ferrari: già in ritardo al mattino, nella seconda sessione chiudono entrambe fuori dalla Top Ten, con Charles Leclerc undicesimo (+0″585) e Carlos Sainz (che nelle FP1 aveva lasciato il volante a Robert Shwartzman) solo 16^ (+0″763).

(ITALPRESS).