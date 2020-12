Norvegia, dall’ambasciata a Oslo un guida pratica per gli importatori italiani

La scatola degli attrezzi (tool kit) per gli importatori italiani in Norvegia include ora un nuovo strumento: la “Guida pratica per gli importatori italiani in Norvegia”, un e-book nuovo di zecca predisposto dall’Ambasciata d’Italia a Oslo e dall’ICE Stoccolma per facilitare l’export di prodotti italiani nel paese scandinavo. Offerta gratuitamente agli operatori, e in lingua italiana, la guida ha carattere introduttivo e informativo, e si rivolge a coloro che si affacciano per la prima volta al mercato norvegese. L’obiettivo è di fornire un quadro generale degli adempimenti principali che gli operatori dell’import/export debbono rispettare, e delle normative applicabili. La guida è ricca di riferimenti ai siti internet utili per gli operatori e per approfondimenti. Tra i temi trattati – scrivono sul sito dell’ambasciata -: come aprire e registrare un’impresa in Norvegia; cenni sul sistema fiscale norvegese; e un focus sull’importazione di prodotti alimentari (etichettatura, sdoganamento, dazi, accise e aliquote) e quello dei prodotti vitivinicoli. Si tratta di una guida utile quindi per un primo orientamento e per capire i meccanismi principali del mercato norvegese: si incoraggiano vivamente gli operatori economici a controllare accuratamente il contenuto dei siti internet indicati nel testo e a contattare le autorità norvegesi competenti per eventuali chiarimenti e approfondimenti sulla materia trattata.