Norvegia, “Dante Alighieri Matera” ad Oslo per promuovere la Basilicata

Matera e la Basilicata si raccontano in Norvegia con Pino Suriano, presidente della Società “Dante Alighieri di Matera”. “Come si riscopre e comunica un valore culturale: Matera e i Parchi letterari della Basilicata” è il titolo del ciclo di conferenze che Suriano terrà da oggi e fino al 17 settembre in sei diverse città della Norvegia. Lo comunica il Comitato di Matera della Società Dante Alighieri. Il primo appuntamento – si legge in una nota – è in programma oggi pomeriggio alle 18:30 nella sala polivalente dell`Istituto Italiano di Cultura di Oslo. Il tour prosegue con i Comitati della Dante Alighieri e Parchi letterari norvegesi in sei città scandinave. L’11 settembre appuntamento a Trondheim, il 12 a Bergen, il 13 a Kristiansand, il 14 a Halden, il 17 a Stavanger. “La grande attenzione su Matera e la sua ribalta internazionale – ha detto Pino Suriano – genera curiosità e interesse nei sodalizi esteri appassionati di cultura italiana, che vogliono conoscere e approfondire per poi visitare non da semplici turisti ma, appunto, da cultori. Sarà una straordinaria occasione di incontro e condivisione, oltre che di narrazione di un percorso di cui conosciamo il finale, la proclamazione a Capitale Europea, ma di cui non sempre le origini e gli sviluppi”.