Norvegia, Giornata della ricerca italiana nel mondo: dibattito dell’ambasciata italiana ad Oslo

In occasione della Giornata della ricerca italiana nel mondo, l’Ambasciata italiana ad Oslo organizza il 15 aprile prossimo “Essere ricercatori/ricercatrici italiani/e in Norvegia e in Islanda oggi. Esperienze, problemi e prospettive”.

Il webinar, promosso in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, inizierà alle 18.30 sulla piattaforma Webex e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Ambasciata.

“La scienza permette di superare le barriere culturali e linguistiche e ha spesso la capacità di accompagnare con efficacia l’azione politico-diplomatica dei paesi, talvolta precedendola”, si legge nella presentazione dell’evento. “L’Italia è orgogliosa dei suoi ricercatori/trici, che in Italia e all’estero sono riconosciuti/e per la loro capacità e per la loro creatività, ambasciatori della nostra cultura, della nostra consuetudine a perseguire conoscenza e innovazione, del nostro saper coniugare valori civili, qualità della vita, bellezza e modernità. L’Italia della ricerca è oggi ottava al mondo per numero di pubblicazioni scientifiche (fonte: SCImago) e i suoi ricercatori sono una risorsa di grande valore: le persone impiegate in attività di ricerca e sviluppo nel nostro Paese sono più di 246.000”.

Solo in Norvegia, riporta l’Ambasciata, “si calcola operino circa 500 scienziati/e e ricercatori/trici italiani/e (non vi sono dati precisi per l’Islanda), che mantengono forti legami e contribuiscono agli scambi scientifici con il nostro Paese. La scienza è quindi uno degli strumenti del soft power italiano in Norvegia e in Islanda”.

Promossa dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con il Ministero degli Esteri e il Ministero della Salute, la Giornata della ricerca italiana nel mondo intende promuovere ogni anno, nella ricorrenza del 15 aprile – data di nascita di Leonardo Da Vinci – il valore della ricerca scientifico-tecnologica italiana condotta in Italia e all’estero. Temi dell’iniziativa sono il valore della ricerca italiana e dei nostri ricercatori, la qualità del nostro sistema educativo e il know-how tecnologico nazionale.

Nel seminario promosso ad Oslo sarà dunque possibile ascoltare e mettere a confronto le esperienze di alcuni scienziati e ricercatori italiani in Norvegia e Islanda, impegnati nelle università, nelle imprese e nelle istituzioni. I temi del dibattito – a carattere informale – includeranno le risorse per la ricerca, il brain drain, la parità di genere e i possibili contatti con l’Italia (inclusa la piattaforma di diplomazia scientifica Innovitalia).

Interverranno Arnoldo Frigessi – UiO; Arianna Minoretti – Statens vegvesen; Sara Barsotti – Osservatorio vulcanologico Islandese (IMO); Filippo Berto – NTNU; Carl Thodesen – OsloMet; e Barbara Scarnato – DNV. I lavori, moderati dall’Ambasciatore Alberto Colella, saranno introdotti dalla senatrice Laura Garavini.