Norvegia, l’ambasciatore Nicoletti all’inaugurazione della mostra di Davide Rivalta

Alla presenza della Regina Sonja di Norvegia, è stata inaugurata oggi la mostra “Come si attende ogni ritorno” di sculture dell’artista Davide Rivalta, ospitata nel arco del Palazzo Reale di Oscarshall, sulla penisola di Bygdøy, vicino a Oslo. Con lei l’ambasciatore d’Italia a Oslo, Stefano Nicoletti; la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura, Raffaella Giampaola ; l’assessore alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia Romagna, Mauro Felicori, nonché numerose personalità dell’arte e della cultura, sia norvegesi che italiane.

Il meraviglioso parco romantico ottocentesco della residenza estiva della Famiglia reale norvegese, Oscarshall, per l’intera estate ospita numerosi animali – selvatici e autoctoni – dell’artista bolognese Davide Rivalta. Queste sculture, come presenze inaspettate, si confrontano con il paesaggio circostante e accolgono i visitatori con la loro fisicità irreale ma allo stesso tempo plausibile, accorciando la distanza che separa l’uomo dal regno animale, ricordandoci allo stesso tempo l’importanza della protezione degli animali, come sottolineato anche dal Giirnale Diplomatico.

“È un grande onore per l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura e le Collezioni della Casa Reale norvegese presentare questo progetto entusiasmante, un vero e proprio omaggio ai legami culturali tra Norvegia e Italia, che vuole offrire preziosi momenti artistici nel segno della creatività italiana contemporanea”, ha dichiarato Raffaella Giampaola, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura.

In questo contesto si inserisce anche la performance del Centro Coreografico Nazionale Italiano Aterballetto. Proveniente da Reggio Emilia, la Compagnia inserisce questo evento speciale nell’ambito della seconda edizione del progetto “ItaliaDanza” ideato dalla Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale MAECI.

Le MicroDanze, brevi e preziose creazioni pensate per esaltare la bellezza dei luoghi in cui vengono eseguite in un crescendo di emozioni, che metterà gli spettatori attorno e quasi in contatto con i danzatori, generando visioni estetiche attraverso prospettive inedite.

Lo scultore Davide Rivalta, presente all’inaugurazione, ha osservato: “Il mio lavoro si sviluppa su tre livelli: l’animale, l’uomo e i materiali che utilizzo. Ogni creazione richiede circa tre mesi di tempo e inizia sempre dall’osservazione attenta di un animale in cattività, di cui faccio il ritratto. Segue poi la parte del calco in gesso e la trasformazione meticolosa del calco in una statua in bronzo, in fibra di vetro o in alluminio. Ho scelto di portare a Oslo una combinazione di animali autoctoni della fauna nordica e di animali esotici, che sono però legati alla mitologia nordica e agli emblemi dell’araldica delle Case Reali europee. Come dice il titolo stesso della mostra, i miei animali sono liberi, ma ancora in attesa di tornare nei luoghi da cui provengono”.

L’ambasciatore d’Italia in Norvegia, Stefano Nicoletti, nel suo discorso inaugurale ha raccontato che “quest’avventura è cominciata nell’ottobre del 2023, quando ho proposto al Palazzo Reale di ospitare un orso e un branco di lupi nel loro parco. Alla mia proposta ha risposto con entusiasmo la responsabile delle collezioni reali, Gunhild Varvin, che in tempi record ci ha aiutati ad allestire un’ampia mostra d’arte con le creazioni di Davide Rivalta. Davide viene dalla bellissima città di Bologna, che ha tra l’altro un forte legame con la Regina Josephine di Svezia e Norvegia, fondatrice di Oscarshall, che in origine era Principessa di Bologna. Spero che questa mostra porti i norvegesi a visitare i giardini di Oscarshall quest’estate, per scoprire le fantastiche sculture di animali di Rivalta e apprezzare i legami di lunga data tra i nostri due popoli e le nostre due Nazioni nel solco della visita di Stato dello scorso anno in Norvegia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.