Norvegia, lo sciatore Federico Pellegrino premiato dal Re con la “Medaglia Holmenkollen”

Importante riconoscimento per il fondista Federico Pellegrino alla vigilia delle ultime gare della carriera che si terranno settimana prossima a Lake Placid. Il campione valdostano ha ricevuto dalla casa reale norvegese la “Medaglia Holmenkollen”, considerata in Norvegia la più alta onorificenza dello sci norvegese, assegnata dalla ‘Foreningen til Skiidrettens Fremme’ (associazione per la promozione dello sci) agli atleti che si sono distinti nelle competizioni internazionali. Pellegrino è il primo fondista italiano a ricevere questa medaglia, prima di lui ci riuscirono Manuela Di Centa, Stefania Belmondo e la biathleta Dorothea Wierer.