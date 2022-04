Norvegia, Stella d’Italia a Filippo Berto: eccellenza della ricerca italiana

L’Ambasciatore d’Italia, Alberto Colella, ha insignito il Prof. Filippo Berto dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, conferitagli dal Signor Presidente della Repubblica quale riconoscimento della sua straordinaria carriera scientifica e di ricerca.

Nato a Vicenza e laureato all’Università di Padova, il prof. Berto insegna Meccanica dei Metalli, Meccanica della Frattura e Comportamento a Fatica dei Metalli presso la Facoltà di ingegneria dell’NTNU (Norwegian University of Science and Technology) di Trondheim, uno dei politecnici universitari più importanti della Scandinavia in materia di tecnologia e scienze naturali.

Mantiene ampi legami internazionali, ed è stato visiting professor presso alcune delle maggiori università e centri di ricerca del mondo. Dal 2004 ha pubblicato 780 articoli scientifici, principalmente su prestigiose riviste internazionali.

Esperto di caratterizzazione meccanica di materiali e strutture, ha costruito a Trondheim uno dei maggiori e più avanzati laboratori d’Europa riguardanti i test su componenti strutturali.

“Filippo è uno dei ricercatori più produttivi della Norvegia: indagini indipendenti lo pongono negli ultimi due anni al primo posto tra gli scienziati e i ricercatori più attivi nel paese per qualità e quantità di pubblicazioni. Una vera eccellenza italiana”, ha detto l’Ambasciatore Colella nel corso della cerimonia, svoltasi nei locali dell’Università di Trondheim dove Berto lavora.

L’Ambasciatore ha voluto inoltre ricordare il ruolo fondamentale della ricerca scientifica nel progresso delle nostre società e le fortissime relazioni tra Italia e Norvegia in campo scientifico.

L’Ordine della Stella d’Italia è una onorificenza civile dello Stato Italiano destinata a cittadini italiani residenti all’estero e di stranieri particolarmente meritevoli nei campi della cultura, della scienza, dell’economia e dell’emigrazione italiana.