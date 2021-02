Norvegia, un e-book dedicato al settore cosmetico: tutte le opportunità per le imprese italiane

Il 2021 a Oslo e in Norvegia è l’anno della promozione della cosmetica italiana. Il primo passo delle iniziative per la promozione dell’export di cosmetici italiani in Norvegia è la pubblicazione – a cura dell’Ambasciata italiana a Oslo, in collaborazione con l’ICE – Stoccolma – di un nuovo e-book dedicato al settore cosmetico. Destinato a esportatori e investitori italiani potenzialmente interessati al mercato norvegese, l’e-book contiene informazioni e dati approfonditi ed aggiornati per conoscere la situazione e le prospettive del mercato della cosmetica in Norvegia, i canali distributivi e le tendenze nel settore, la normativa in vigore, sui meccanismi per entrarvi e sulle opportunità di investimento. Nella redazione della nuova guida l’Ambasciata e l’ICE hanno lavorato anche con l’Associazione cosmetica italiana.