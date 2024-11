Norvegia, una visita speciale per la fregata “Carabiniere”

L’ambasciatore d’Italia in Norvegia, Stefano Nicoletti, ha visitato la fregata italiana “Carabiniere” (F 593), della classe FREMM, attraccata a Oslo. La nave è l’unica straniera nel “Carrier Strike Group 8” della Marina Americana, a supporto della portaerei “USS Harry S. Truman” nel Nord Atlantico sotto comando NATO. La “Carabiniere” svolge operazioni di sorveglianza e difesa da minacce sottomarine grazie a sofisticati sistemi acustici subacquei.

Durante la visita, cui ha partecipato anche Rolf Kjos, direttore agli armamenti della Difesa norvegese, l’ambasciatore ha lodato la capacità operativa della Marina italiana nel contribuire alla sicurezza marittima internazionale e alla difesa dell’Atlantico del Nord, cruciale per infrastrutture civili e militari scandinave. Ha inoltre ricordato l’importanza per i Paesi NATO di modernizzare le proprie flotte. La Norvegia sta infatti rinnovando le sue forze armate, con piani per cinque nuove fregate e altre 28 navi militari, ambito in cui la cantieristica italiana, anche tramite Vard (gruppo Fincantieri), può dare un contributo significativo.