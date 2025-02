Noseda torna alla Scala, strepitoso successo con la Filarmonica

Milano, 18 feb. (askanews) – Un nuovo successo a Milano per quella che ormai a pieno titolo è un’accoppiata vincente: il maestro e star internazionale della musica classica Gianandrea Noseda e la Filarmonica della Scala. Un concerto memorabile quello di ieri al Piermarini, in quella Milano che alla fine del 2024 ha celebrato i due pilastri della musica cittadina, italiana e internazionale, riconoscendo tra l’altro al Maestro l’attestato di Civica Benemerenza nell’ambito delle ultime premiazioni per l’Ambrogino d’Oro del Comune. “Sono onorato per questo riconoscimento della Città di Milano – aveva detto in quell’occasione Noseda – e ancora di più perché a riceverlo quest’anno c’è anche la Filarmonica della Scala: un segno inequivocabile dell’importanza della cultura musicale più alta per la vita di Milano: un valore da sempre iscritto nel suo DNA”.

Noseda ha aperto il programma con i Due pezzi per orchestra di Luigi Dallapiccola, preludio novecentesco al Concerto n. 2 in la maggiore per pianoforte e orchestra di Franz Liszt, interpretato da Francesco Piemontesi che debutta al Teatro alla Scala. Nella seconda parte del programma Noseda ha proposto una propria selezione di brani orchestrali dalla sinfonia drammatica op. 17 da Roméo et Juliette di Hector Berlioz.

Originario di Milano, Noseda è Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, a testimonianza del suo contributo alla vita artistica dell’Italia con la quale ha mantenuto un legame fortissimo, nonostante la vita costellata da trionfi internazionali. È stato insignito del premio Musical America’s Conductor of the Year (2015) e dell’International Opera Awards Conductor of the Year (2016). Nel 2023 ha ricevuto il Puccini Award, i cui vincitori passati includono le leggendarie star dell’opera Maria Callas, Birgit Nilsson e Luciano Pavarotti.

Noseda è uno dei direttori d’orchestra più ricercati al mondo, riconosciuto per la sua arte sia in sala concerti che nel teatro dell’opera. La stagione 2024-2025 segna l’ottava come direttore musicale della National Symphony Orchestra, che ha sede al Kennedy Center a Washington DC e che ha ispirato e rinvigorito.

Il rinnovato riconoscimento artistico e il plauso della critica hanno portato a inviti alla Carnegie Hall e alle sale concerti internazionali, nonché allo streaming digitale e a un’etichetta discografica distribuita da LSO Live, per la quale Noseda registra anche come direttore ospite principale della London Symphony Orchestra. La discografia di Noseda comprende oltre 80 registrazioni, tra cui decine di album acclamati dalla critica con un’ampia gamma di orchestre e repertorio per varie etichette, tra cui Deutsche Grammophon e Chandos.

Noseda è diventato Direttore musicale generale dell’Opera di Zurigo nel settembre 2021 e ha raggiunto un importante traguardo nel maggio 2024, dirigendo due cicli completi dell’Anello molto apprezzati in una nuova produzione di Andreas Homoki. È stato riconosciuto come “Miglior direttore” dalla giuria degli OPER! AWARDS tedeschi, in particolare per le sue interpretazioni di Wagner.

Dal 2007 al 2018, il Maestro è stato Direttore musicale del Teatro Regio di Torino, dove la sua leadership ha segnato l’epoca d’oro del teatro dell’opera. Ha diretto le più importanti orchestre, teatri d’opera e festival internazionali e ha avuto ruoli significativi presso la BBC Philharmonic (direttore principale), l’Israel Philharmonic Orchestra (direttore ospite principale), il Mariinsky Theatre (direttore ospite principale), l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI (direttore ospite principale), la Pittsburgh Symphony Orchestra (cattedra Victor de Sabata), la Rotterdam Philharmonic (direttore ospite principale) e lo Stresa Festival (direttore artistico).

Lavorare con la prossima generazione di musicisti è importante per Noseda e nell’estate del 2024 ha guidato un tour internazionale di festival con l’European Union Youth Orchestra che li ha portati all’Edinburgh Festival e al Lucerne Festival, segnando un debutto per Noseda. Nel 2019 è stato nominato direttore musicale fondatore del Tsinandali Festival e della Pan-Caucasian Youth Orchestra nel villaggio di Tsinandali, in Georgia.