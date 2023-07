Da sabato 8 luglio, quest’antica location situata su una delle colline più panoramiche del vomero, si trasformerà in pista da ballo, dove si potranno rivivere ricordi indelebili della musica commerciale anni 90. Il decennio, che ha segnato il mondo della musica internazionale con la moda e la voglia di vivere con spensieratezza i primi anni delle discoteche che dal week end, iniziavano ad aprire per più sere la settimana e con l’iniziativa anche, delle aperture le domeniche pomeriggio per i più giovani, i ragazzini, che non avevano dai genitori il permesso di fare tardi la sera. Inizia così a Villa Domi, il primo evento del ciclo “viva gli anni 90” con Dj di spessore, tantissimi ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo e un grande numero di partecipanti che in lista, hanno già dichiarato quasi il sold out.

Il patron Domenico Kontessa, imprenditore di ampie vedute, è sempre stato un ospitalissimo padrone di casa, aprendo le porte alle tantissime iniziative e Kermesse di musica, cinema, spettacolo e premiazioni sia in estate sia in inverno, contribuendo a dare ancora più prestigio alla seducente dimora del settecento costruita su una delle tante zone collinari del vomero nascosta tra il verde ma, che affaccia sul golfo di Napoli. Anonima per molto tempo, Villa Domi negli ultimi anni sta facendo parlare tanto di se per la sua versatilità di rimanere storica e secolare nella struttura ma, innovativa e attuale grazie alla gestione di Domenico Kontessa. In estate, diventa una delle location migliori a Napoli, per feste e serate a tema, per i suoi grandi spazi esterni e le sue terrazze panoramiche, dove si respira una piacevole brezza marina che dal mare sale fino alla terra, rendendo piacevoli e leggere le serate afose del caldo estivo in città. L’ideatore del dancefloor a Villa Domi stile anni 90, è Emanuele Cinicola, patron della pagina nostalgica su Instagram “vivaglianni90official”, seguita da un altissimo numero di followers, circa un milione e settecentomila amanti della musica commerciale più amata di questo decennio, che ha fatto ballare e ancora si continua, tantissime generazioni.

L’ organizzazione è affidata a Carmine Frongillo Luca Fusco e la bellissima Monica De Stefano la fotografia di Umberto Raia Claudio Cottone e Pasquale Cerza Vocalist Rosario Nugnes, il corpo di Ballo di Monica Pignataro e Luca Fusco. Quest’ultimo, con Enzo Siciliano, saranno i Dj set delle serate e cureranno la selezione musicale con i migliori pezzi più ballabili, per far rivivere le emozioni di un’estate che si vestiva di allegria e di colori. Riproporre in scena i momenti musicali degli anni 90, significa riportare la leggerezza della musica dance, dove tra una canzone e un’altra per il tipo di suoni che si ascoltano, le persone riusciranno ancora una volta a socializzare e magari, perché no? Anche, a trovare il tempo per innamorarsi. Questo decennio, ha rappresentato una grande crescita artistica, nasceva la musica commerciale orecchiabile e radiofonica, l’House ma quello leggero e anche cantato e la musica di tendenza. In classifica c’erano in testa i primi dischi singoli, aumentando lo sviluppo economico delle case discografiche, nascevano i primi “vocalist”, le voci singole che dal vivo cantavano i pezzi che passavano in consolle animando, insieme ai Dj set, le serate in discoteca coinvolgendo l’intero pubblico. Ogni sera era festa e l’appuntamento in discoteca, era il luogo più ricercato per stare con gli amici e insieme, danzare la dancefloor. Dominavano le posizioni in classifica delle hit parade, sia la musica italiana sia, quella europea, nascevano i primi suoni tecno che si riflettevano in pista brillando, attraverso il luccichio della grande e luminosa palla a specchio, posta al centro della sala da ballo che ruotando, proiettava le mille luci colorate negli angoli più bui delle discoteche. Nascevano i primi salottini in discoteca, dove si poteva non solo ballare ma anche conversare. E’ stato l’inizio di un’era tecnologica, quella della musica da computer, passando dal vinile alla consolle del Dj ma con la bellezza di essere primitiva e genuina e quindi, ingenua e innocua. La musica dance, ha accompagnato tantissime generazioni e ascoltarla, rende nostalgici chi ha vissuto quei momenti felici ma, tutto questo è ancora realizzabile a Villa Domi a cominciare dal primo evento di sabato 8 luglio.

Svestiti dello stress, indossa il vestito o la giacca più “luccicosa” che hai e raggiungi gli organizzatori dell’evento, che promettono uno spettacolo sempre unico insieme ai diversi ospiti di cui riservano l’anonimato per stimolare sempre più la curiosità degli invitati e insieme agli sponsor, che aiutano a realizzare questi desideri: Antonio Petrone luxury e all’associazione Campi Flegrei e la Pizzeria Alleria. Le serate “viva gli anni 90”, lasceranno quel pizzico di nostalgia per i tempi andati ma sicuramente l’allegria nei cuori per aver avuto la fortuna di viverli di persona e di avere la consapevolezza, che nessuno potrà mai cancellarli.