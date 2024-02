Nostra vita nel tunnel del “tempo sospeso”, si presenta a Cimitile il libro a cura di Ermanno Corsi

Si terrà sabato 2 marzo a Cimitile (alle ore 18, nella sede dell’Associazione Obiettivo III Millennio in via Risorgimento 8) la presentazione del libro “Nostra vita nel tunnel del “tempo sospeso” a cura di Ermanno Corsi – Collana di studi e ricerche Cinzia Santulli, “un libro fra storia e cronaca – si legge in una nota –. Dove è nato il Covid e come si è sviluppato in Italia e in particolare a Napoli, Campania e Sud. Il lungo tunnel (40 mesi) del lockdown e del “tempo sospeso”: un isolamento coatto che ha cambiato notevolmente modo di pensare, di organizzare la quotidianità, il rapporto comunitario con un uso frequente di Webinar e teleconferenze. Indispensabile “rivisitare” a posteriori, come ha funzionato il piano vaccini e immunizzazioni, quanto efficace l’intesa sul Governo di Unità Nazionale, fra Quirinale e Palazzo Chigi. Tutto questo nella prospettiva che le sofferenze e limitazioni patite cambiassero anche il nostro modo di essere soggetti non passivi di fronte al futuro che ci attendeva, a rischio di nuovi egoismi, povertà e divari”.

Alla presentazione interverranno Elia Alaia, presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Filomena Balletta, sindaco del Comune di Cimitile; Felicetta Lombardi, psicologa; Paolo Santulli, editore; Ermanno Corsi, giornalista, scrittore. Coordinerà: Felice Napolitano, presidente della Fondazione Premio Cimitile.