Nota del Governo: Giorgia Meloni va chiamata il Signor presidente del Consiglio

Giorgia Meloni va chiamata ‘il Signor presidente del Consiglio’. E’ quanto si legge in una comunicazione firmata dal segretario generale della presidenza del Consiglio, Carlo Deodato, inviata a tutti i ministri del nuovo governo di centrodestra. Il testo rimbalzato sui social è stato postato anche dallo spin doctor Claudio Velardi, ex consigliere di Massimo D’Alema a palazzo Chigi. ”Per opportuna informazione si comunica che l’appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio dei Ministri è: ‘Il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni”.