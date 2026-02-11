Note d’acqua, contest “idromusicale”: protagonisti gli studenti della Campania

Torna il contest ‘idromusicale’ “Note d’Acqua”, nato dalla sinergia tra Ente Idrico Campano e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Un progetto che, giunto alla terza edizione, continua a promuovere una nuova cultura dell’acqua partendo proprio dai più giovani. Protagonisti dell’iniziativa sono gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, chiamati a diventare veri e propri ambasciatori in musica di un messaggio fondamentale: l’acqua è vita e va rispettata e tutelata, ogni giorno, attraverso gesti concreti e responsabili.Per partecipare al contest, gli studenti dovranno comporre brani musicali ispirati all’acqua, interpretando il tema in chiave letterale o metaforica. Una commissione di esperti valuterà le opere e selezionerà quelle che meglio sapranno esprimere lo spirito dell’iniziativa. La fase finale culminerà in un evento speciale il prossimo 25 marzo, presso la Sala Nike dell’Auditorium del Centro Congressi Nexus, in occasione delle celebrazioni dell’Ente Idrico Campano per la Giornata Mondiale dell’Acqua che quest’anno ha ricevuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e il Patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Regione Campania. In quell’occasione, i vincitori saranno premiati per la loro creatività e il loro impegno. “Questo contest è nato perché i ragazzi siano consapevoli non solo delle loro scelte per il futuro, ma perché già oggi, nel presente, possono essere motore di un cambiamento possibile solo attraverso la consapevolezza”, spiega Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano. “Partecipare significa diventare protagonisti di un messaggio universale: l’acqua è vita e prendersene cura è una responsabilità di tutti”. Il bando per le iscrizioni è aperto, è possibile partecipare iscrivendosi al link www.enteidricocampano.it/news/ bando-di-concorso-festival- canoro-note-dacqua/.