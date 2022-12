Note di bellezza per raccontare un prodigio: l’8 dicembre arte e sacre scritture nella Cattedrale di Napoli

Verrà presentato lunedì 5 dicembre, alle 11, nella Chiesa Cattedrale di Napoli, l’evento “Note di bellezza per raccontare un prodigio”, che avrà luogo l’8 dicembre, a partire dalle 19,30. Alla conferenza stampa prenderanno parte, tra gli altri, l’artista Mauro Maurizio Palumbo, ideatore del progetto e curatore dell’evento; don Vittorio Sommella, neo parroco della Chiesa Cattedrale; Guglielmo Muoio, autore del Presepe monumentale; alcuni artisti e rappresentanti istituzionali. Un appuntamento speciale, in una location altrettanto unica, per svelare in anteprima il cast e i dettagli della manifestazione creata site specific per vivere in maniera innovativa il tempo dell’Avvento.

L’evento, strutturato sulla figura della Vergine Maria, in occasione della Festività liturgica dell’Immacolata Concezione, prevede la partecipazione di 7 giovani artisti che, attraverso i vari linguaggi dell’arte, proporranno brani tratti dalle Sacre scritture. Con un alternarsi di prosa, canto, danza, musica e pittura. Durante la conferenza, oltre all’evento capofila “Note di bellezza per raccontare un prodigio”, saranno illustrati anche i tanti eventi collaterali alle celebrazioni liturgiche, che interesseranno il Duomo partenopeo nel periodo natalizio. Un programma ricco, che prende il nome di “Cattedrale in Natale”, pieno di spiritualità e di sorprese, tutte da scoprire.