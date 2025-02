“Note Italiane”: il documentario su E. A. Mario in prima visione su RaiTre

Venerdì 21 febbraio alle 16.10, nell’ambito di Rai Documentari, RaiTre propone in prima visione Note Italiane, un film documentario scritto da Daniele Di Biasio e Adelmo Togliani, diretto da quest’ultimo. Il film racconta la vita e l’opera di E. A. Mario, pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta, uno dei più grandi compositori e poeti italiani, autore di oltre duemila canzoni in italiano e napoletano.

Attraverso un sapiente utilizzo di materiale d’archivio – tra cui filmati d’epoca, spezzoni di film e interviste – il documentario offre un ritratto completo dell’artista napoletano. Il racconto si arricchisce grazie alle testimonianze degli eredi di E. A. Mario e di celebri artisti contemporanei, tra cui Renzo Arbore, Teresa De Sio, Eugenio Bennato, Peppe Barra, Enzo Gragnaniello, Antonio Onorato, Antonio Sinagra e Mirko Dettori. Inoltre, storici, musicologi e critici musicali come Anna Cepollaro, Renato Marengo (che ha collaborato anche come consulente artistico del film), Carmine Aymone e Antonio Sciotti contribuiscono alla contestualizzazione storica e artistica dell’autore.

Il regista Adelmo Togliani, già noto per lavori come il biopic Parlami d’amore su suo padre Achille, racconta con equilibrio la profondità umana e artistica di E. A. Mario, il quale attraversò con la sua musica il periodo buio dell’Italia tra le due guerre mondiali. Nelle parti di finzione della docu-fiction, il compositore napoletano è interpretato da Giovanni Amura, noto per il suo ruolo ne L’amica geniale.

E. A. Mario è considerato uno dei più importanti esponenti della canzone napoletana del primo Novecento. Nonostante abbia scritto brani di enorme successo, come Tammurriata nera – reso celebre nel dopoguerra e rilanciato nel 1974 dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare – la sua carriera non gli garantì mai la ricchezza. La sua opera più nota, La Leggenda del Piave, è stata eseguita milioni di volte, ma non gli procurò alcun guadagno, poiché erroneamente considerata un inno nazionale e mai registrata nei bollettini SIAE.

Il Maresciallo Diaz, durante la Prima guerra mondiale, affermò che La Leggenda del Piave “giovò alla riscossa nazionale molto più di un generale”, restituendo fiducia ai soldati italiani dopo la disfatta di Caporetto. Da oltre un secolo, il 4 novembre, anniversario della Vittoria e del completamento dell’Unità d’Italia, viene celebrato anche attraverso le note di questo brano immortale.

Oggi, la musica di E. A. Mario continua a vivere, anche in nuove interpretazioni come quella jazz di Antonio Onorato, dimostrando che il suo lascito musicale non conosce tempo e confini.