Note poetiche per la ricerca, in 400 al Teatro Sannazzaro per sostenere la Fondazione Airc Comitato Campania

Serata di Gala al Teatro Sannazzaro a sostegno della Fondazione Airc Comitato Campania. Oltre quattrocento spettatori hanno assistito allo spettacolo “Note Poetiche per la Ricerca“ condotto da Gigi Porcelli e dall’elegante Rosa Martino.

Sul palco Giovanni Cimmino, Pino De Maio e Alberto Angiuoni

Giovanni Cimmino insieme alla Band di grandi Maestri ha cantato celebri canzoni che hanno fatto la storia della canzone italiana mentre il duo inedito formato da Pino De Maio e Alberto Angiuoni ha presentato prima in forma poetica poi in musica alcuni testi napoletani.

Enza Lonardo, la ricercatrice tornata in Italia grazie all’Airc

Roberta Buccino Grimaldi, presidente dell’Airc Comitato Campania, ha presentato la ricercatrice Enza Lonardo rientrata in Italia dalla Spagna grazie ad un finanziamento Airc. Il finale travolgente in onore del Terzo Scudetto azzurro sulle note del “O Surdato nammurato “ha coinvolto i numerosissimi spettatori che hanno cantato e applaudito calorosamente.

Fondi per 54 progetti di ricerca e 4 borse di studio

Presieduto a Napoli da Roberta Buccino Grimaldi, il Comitato Campania di Fondazione Airc, è attivo dal 1985 con l’obiettivo dichiarato “di promuovere ogni anno un ricco programma di appuntamenti di informazione e raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di Airc”. Grazie all’impegno del Comitato, dei volontari e dei sostenitori, per il 2023 per la Campania sono stati deliberati 5.941.500 euro per il sostegno di 54 progetti di ricerca e 4 borse di studio.

In attività dal 1965

Dal 1965 con coraggio, contro il cancro Fondazione Airc per la ricerca sul cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a oltre 6.000 ricercatori le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. In 57 anni di impegno AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e ottocento milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al 10 gennaio 2023).

Informazioni e approfondimenti su airc.it.