Notiziario novità in libreria ** (9)

(Adnkronos) – Segreti per cui vale la pena uccidere, catastrofi imminenti, minacce sepolte tra le sabbie del tempo: quando il mondo è in pericolo, la Sigma Force è pronta a intervenire. I membri di questa sezione occulta della Darpa, al centro di Passaggi segreti’ (Edizioni Nord) sono stati accuratamente selezionati e addestrati per raggiungere l’eccellenza in ogni disciplina, dalla chimica alle arti marziali, dall’informatica alla balistica. Sono, in altre parole, scienziati con licenza di uccidere. Tranne Joe Kowalski. Per quale motivo un semplice soldato della Marina è stato ammesso in questa squadra d’élite? Sarà per la sua innata capacità di trovarsi sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato?