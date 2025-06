Notizie Asvis, Guerra e pace: dal Club di Roma cinque azioni per aiutare a risolvere i conflitti

Di fronte alle atrocità che stanno vivendo le popolazioni civili nei teatri di guerra contemporanei, soprattutto a Gaza, in Ucraina e in Sudan, c’è un’urgente necessità di scoprire e creare condizioni globali, istituzioni e coscienza condivisa che facciano da base per una pace duratura e “planetaria”. Quello di cui ha bisogno il nostro mondo è di salute e benessere fisico, emotivo e spirituale e del rifiuto di tutte le guerre. Ma la fine delle violenze e degli orrori della guerra non potrà farsi senza interrompere le cause del cambiamento climatico e modificare l’attuale logica dominante della modernità, coloniale, estrattiva e suprematista, che ha portato al dominio dell’essere umano sulla natura.

Questo è il messaggio principale contenuto nel rapporto “Enduring peace in the Anthropocene”, pubblicato il 16 maggio dall’associazione Club di Roma, che dal 1968 riunisce ricercatrici e ricercatori da tutto il mondo per studiare i cambiamenti globali. Questa pubblicazione, viene specificato dai co-presidenti dell’organizzazione, Paul Shrivastava e Sandrine Dixson-Declève, nel loro messaggio iniziale, è concepita come un’opera corale, che racchiude al suo interno i punti di vista di alcuni dei membri del Club of Rome.

I valori condivisi e la “pace planetaria”

Quello che viene proposto nel documento è il concetto olistico di “pace planetaria”, che vuole essere alla base di una “improbabile quanto indispensabile” riconciliazione tra gli esseri umani e tra gli esseri umani e la vita nel suo insieme. Il documento vuole sottolineare che gli scenari di guerra attualmente in corso sono il frutto di una visione più ampia del mondo, che ha plasmato la “modernità” come un continuo e infinito accaparramento di risorse. Questa visione del mondo è responsabile della distruzione degli ecosistemi da cui l’umanità dipende. Lo sperpero e l’erosione delle risorse planetaria, congiunto a un aumento della popolazione mondiale, porta a competizioni e conflitti bellici.

Il documento sottolinea infatti la necessità di ripartire dal Goal 16 dell’Agenda Onu per lo sviluppo sostenibile, che ha come obiettivo di costruire società giuste e in pace, grazie alla garanzia dell’accesso alla giustizia per tutte e tutti e alla costruzione di istituzioni efficienti, responsabili e inclusive a tutti i livelli.

Le azioni da intraprendere

Il documento delinea cinque azioni transdisciplinari, in linea con la visione del mondo elaborata negli anni dal Club of Rome, che possono aiutare a risolvere i conflitti internazionali e intergruppi senza fare ricorso alla violenza e all’oppressione, dando corpo all’idea di realizzare una “pace perpetua”. Le cinque azioni da intraprendere sono: