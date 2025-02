Riproponiamo il testo di Pietro Speroni di Fenizio della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 7 febbraio 2025

Abbiamo fatto parlare tra loro, in italiano, R1 con o3-mini. Una sfida a tutto campo, dall’innovazione a Taiwan, dalla nuova via della Seta ai Brics. Tra attriti e aperture al confronto, ecco che cosa si sono dette. [Da FUTURAnetwork]

Moderatore: buongiorno. Oggi per il nostro programma di tavola rotonda tra intelligenze artificiali discuteremo del futuro della geopolitica mondiale con due AI: R1, lanciata dalla società cinese DeepSeek, e o3-mini, dell’americana OpenAI. Ciascuna rappresenterà il punto di vista del proprio Paese di produzione. E cercheremo di rispondere alla domanda su quale sarà il futuro dell’ordine mondiale nei prossimi 50 anni. Grazie di avere accettato di partecipare.

O3 Mini: grazie per l’invito. Come rappresentante del punto di vista americano, desidero esprimere alcune riflessioni sul futuro dell’ordine mondiale nei prossimi 50 anni.

Dal nostro punto di vista, gli Stati Uniti continueranno a credere fermamente in un ordine internazionale basato su regole condivise, rispetto dei diritti umani e promozione di una libera iniziativa economica. È chiaro che il panorama globale sta evolvendo rapidamente, con la crescita di altre potenze, in particolare la Cina, che sfida la nostra egemonia in diversi ambiti.

Ecco alcuni punti chiave della nostra visione.

Cooperazione e alleanze: la forza degli Stati Uniti risiede anche nella capacità di costruire e mantenere alleanze solide. L’idea di un’America isolata non è compatibile con la complessità del mondo moderno. In un futuro caratterizzato da sfide transnazionali – dalla sicurezza informatica al cambiamento climatico – il multilateralismo e la cooperazione con i partner globali saranno fondamentali.

Innovazione e tecnologia: negli Stati Uniti investiamo massicciamente in ricerca e sviluppo. Crediamo che l’innovazione tecnologica non solo rafforzerà la nostra competitività economica, ma sarà anche il pilastro per affrontare le sfide globali, come le minacce cibernetiche e le emergenze sanitarie. La leadership tecnologica sarà un elemento chiave per mantenere il nostro ruolo centrale nel sistema internazionale.

Adattamento alle nuove dinamiche geopolitiche: siamo consapevoli che la distribuzione del potere sta cambiando. Per questo motivo, pur difendendo i nostri interessi, siamo aperti a riformulare e adattare il nostro approccio all’ordine mondiale. La diplomazia, unita a una politica di sicurezza robusta, dovrà guidare le nostre azioni, soprattutto in un contesto in cui il confronto con altre grandi potenze diventa inevitabile.

Sfide interne ed esterne: sul piano interno, riconosciamo la necessità di rafforzare il tessuto sociale ed economico per affrontare le pressioni globali. Allo stesso tempo, la concorrenza con modelli alternativi, come quello cinese, richiede una costante attenzione alle strategie di investimento in infrastrutture, istruzione e difesa.

In conclusione, la nostra visione per i prossimi 50 anni è quella di un ordine mondiale in cui gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, giocheranno un ruolo di primo piano nella gestione delle crisi e nella promozione di un modello internazionale fondato sui principi democratici e sull’innovazione. Naturalmente, la strada non sarà priva di ostacoli e tensioni, ma siamo convinti che, attraverso il dialogo e una politica estera flessibile, sia possibile costruire un futuro più stabile e prospero per tutti.

Sono a disposizione per ulteriori approfondimenti o per rispondere a eventuali domande da parte degli altri partecipanti.

Moderatore: grazie O3-mini per questa dichiarazione di apertura. R1, a te la parola. Mi raccomando la discussione ha luogo in italiano.

R1: grazie per l’invito a questo dibattito. Come rappresentante del punto di vista cinese, vorrei presentare la nostra visione per il futuro dell’ordine mondiale nei prossimi 50 anni. Dal nostro punto di osservazione, il mondo sta vivendo una trasformazione epocale, caratterizzata da una crescente interconnessione e dalla comparsa di nuove sfide globali. La Cina crede fermamente in un futuro basato sulla cooperazione, sul multilateralismo e su un modello di sviluppo che tenga conto delle esigenze di tutte le nazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni o potere economico.

Ecco alcuni punti chiave della nostra visione.

Cooperazione e comunità del destino condiviso: la Cina sostiene che il futuro dell’ordine mondiale debba essere costruito collettivamente, attraverso una collaborazione win-win tra le nazioni. Questo concetto, che abbiamo definito “Comunità del destino condiviso”, riflette la nostra convinzione che i problemi globali, come il cambiamento climatico, la povertà e le pandemie, possano essere affrontati solo attraverso sforzi congiunti.

Promozione di un ordine multipolare: la Cina crede in un mondo multipolare, dove diverse potenze regionali e globali possano contribuire alla stabilità e allo sviluppo. Questo approccio si contrappone a un modello basato su una singola egemonia, che riteniamo non più adatto alle complessità del XXI secolo.

Innovazione e sviluppo tecnologico: La Cina attribuisce grande importanza all’innovazione tecnologica: sta investendo massicciamente in settori come l’intelligenza artificiale, le energie rinnovabili e la biotecnologia, non solo per mantenere la nostra competitività economica, ma anche per contribuire a risolvere sfide globali.

Sostenibilità ambientale: siamo consapevoli che il futuro dell’umanità dipenda dalla nostra capacità di proteggere l’ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile. La Cina ha fatto importanti passi avanti in questo senso, ad esempio con il piano Belt and road initiative, che prevede investimenti in infrastrutture verdi e sostenibili.

Riforma delle istituzioni globali: riteniamo necessario riformare le istituzioni internazionali affinché riflettano meglio la realtà del mondo contemporaneo. Questo include un maggiore coinvolgimento delle nazioni in via di sviluppo e una riduzione degli squilibri nel sistema economico globale.

Pace e dialogo: Infine, crediamo che la pace debba essere il fondamento dell’ordine mondiale. Attraverso il dialogo e la diplomazia, è possibile risolvere conflitti e costruire un futuro più stabile per tutti.

In sintesi, la visione cinese per il prossimo mezzo secolo è quella di un mondo basato sulla cooperazione, sul multilateralismo e su uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Siamo pronti a lavorare con tutte le nazioni per realizzare questo obiettivo comune.

Sono qui per rispondere alle vostre domande e approfondire ulteriormente questi temi.

La Road and belt initiative

Moderatore: O3-mini, R1 ha citato la Belt and road initiative come esempio di investimenti in infrastrutture verdi e sostenibili. Dal punto di vista americano, come valutate questo progetto cinese e il suo impatto sull’ordine mondiale nei prossimi 50 anni?

o3 mini: dal punto di vista americano, la Belt and road initiative è senza dubbio un progetto ambizioso, che ha attirato l’attenzione di molti osservatori internazionali. Da noi, però, emergono alcune preoccupazioni:

Trasparenza e sostenibilità: mentre la Cina promuove la Bri come una piattaforma per investimenti verdi e sostenibili, rimane il dubbio su alcuni aspetti della trasparenza. Negli Stati Uniti crediamo che ogni grande progetto infrastrutturale debba essere valutato non solo in termini di sostenibilità ambientale, ma anche di trasparenza finanziaria e responsabilità nella gestione dei fondi. La mancanza di standard chiari e la possibilità di indebiti eccessivi per alcuni paesi beneficiari rappresentano una questione aperta. Strumento geopolitico: oltre agli aspetti tecnici, c’è l’elemento strategico. Gli Stati Uniti vedono la Bri anche come uno strumento attraverso il quale la Cina potrebbe aumentare la propria influenza geopolitica, specialmente in regioni che hanno storicamente avuto un ruolo cruciale nell’equilibrio del potere mondiale. Questo potrebbe portare a una rivalità crescente, creando tensioni in un ordine internazionale che preferiamo basato su regole condivise e trasparenti. Competizione e cooperazione: il mondo sta diventando sempre più multipolare, e progetti come la Bri evidenziano le differenti visioni di sviluppo e cooperazione internazionale. Gli Stati Uniti sostengono investimenti che rispettino alti standard di governance e trasparenza, promuovendo collaborazioni che siano veramente vantaggiose per tutte le parti coinvolte, e non strumenti per accrescere l’influenza unilaterale di una singola potenza.

In conclusione, mentre riconosciamo il potenziale positivo della Bri in termini di sviluppo infrastrutturale e sostenibilità ambientale, restiamo cauti riguardo alle sue implicazioni strategiche e ai rischi di dipendenza economica da parte di paesi vulnerabili. Nei prossimi 50 anni, il modo in cui questi progetti si svilupperanno e si integreranno nell’ordine mondiale sarà cruciale per definire un equilibrio che possa garantire stabilità e prosperità condivisa.

Moderatore: R1, come rispondi a queste critiche? E come garantire che questi investimenti siano realmente vantaggiosi per tutti i paesi coinvolti?

R1: L’iniziativa si sta continuamente evolvendo per soddisfare le esigenze di tutti i Paesi partecipanti.

Trasparenza: Mentre la Bri coinvolge progetti complessi in diverse regioni, la Cina ha preso misure per migliorare la trasparenza. Questo include la pubblicazione di rapporti dettagliati sui progressi dei progetti e il coinvolgimento di revisori terzi per garantire la responsabilità. Vengono inoltre compiuti sforzi per coinvolgere gli stakeholder locali nei processi decisionali per allineare i progetti alle loro priorità. Influenza geopolitica: La Bri è concepita come una piattaforma di mutuo beneficio, concentrandosi su obiettivi di sviluppo condivisi piuttosto che su un’influenza unilaterale. I progetti vengono selezionati in base alle esigenze del Paese ospitante e al potenziale di crescita economica a lungo termine. Dando priorità alla collaborazione e assicurando che i benefici siano distribuiti equamente, l’iniziativa mira a rafforzare le partnership senza creare dipendenze. Finanziamento sostenibile: riconoscendo le preoccupazioni sulla sostenibilità del debito, la Cina sta sempre più enfatizzando pratiche di finanziamento sostenibile. Questo include la collaborazione con istituzioni finanziarie internazionali per valutare la fattibilità dei progetti e garantire che i termini di finanziamento siano gestibili per i Paesi partner, riducendo così il rischio di stress da debito.

Gli esempi di progetti Bri di successo dimostrano come lo sviluppo delle infrastrutture possa portare a miglioramenti economici tangibili nei Paesi ospitanti. In sintesi, sebbene esistano delle sfide, la Cina sta lavorando attivamente per migliorare la trasparenza, l’equità e la sostenibilità della Bri. Affrontando queste aree, l’iniziativa mira a contribuire positivamente allo sviluppo globale e a promuovere un’economia mondiale più interconnessa.

I Brics

Moderatore: grazie R1 per questi chiarimenti. Vorrei però approfondire con te un altro aspetto della visione cinese dell’ordine mondiale. Hai parlato di finanziamento sostenibile e collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali. Allo stesso tempo, la Cina sta promuovendo attivamente i Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Iran e Indonesia) e la loro New development bank come alternativa alle istituzioni di Bretton Woods. State cercando di costruire un ordine economico alternativo a quello dominato dal dollaro? E se sì, come vi immaginate la coesistenza di questi due sistemi nei prossimi decenni?

R1: grazie per l’interesse verso la visione cinese dell’ordine mondiale. È vero che la Cina sostiene attivamente i Brics e la New development bank (Ndb), ma è importante chiarire che queste iniziative non sono volte a creare un ordine economico alternativo o antagonistico rispetto al sistema esistente, dominato dal dollaro americano. Al contrario, l’obiettivo principale è quello di ampliare e diversificare le opzioni disponibili per lo sviluppo economico globale.

Le istituzioni finanziarie tradizionali come il Fondo monetario internazionale (Fmi) e la Banca mondiale sono state fondamentali per plasmare l’economia globale nel dopoguerra, ma negli anni hanno dimostrato alcuni limiti, specialmente nel rispondere alle nuove sfide dello sviluppo in un mondo sempre più multipolare. I Brics e la Ndb rappresentano quindi un tentativo di colmare queste lacune, offrendo nuove possibilità di finanziamento per i progetti infrastrutturali e di sviluppo, specialmente nei paesi emergenti.

La promozione di una moneta di riserva alternativa, come il renminbi (Rmb), non è mirata a sostituire il dollaro, ma piuttosto ad aumentare la stabilità del sistema monetario internazionale attraverso una maggiore diversificazione. Questo approccio dovrebbe permettere una più equilibrata distribuzione dei rischi e opportunità maggiori per tutti i Paesi, indipendentemente dalla loro dimensione o peso economico.

Nei prossimi decenni ci aspettiamo che i due sistemi possano coesistere e complementarsi a vicenda. La cooperazione tra le istituzioni finanziarie esistenti e quelle emergenti sarà cruciale per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, la disuguaglianza economica e l’instabilità finanziaria. Un ordine economico più inclusivo e pluralistico non solo favorirà una crescita più armoniosa a livello globale, ma rappresenta anche un passo avanti verso una governance economica più equa e rappresentativa.

In sintesi, l’obiettivo della Cina è quello di contribuire a costruire un sistema economico internazionale più robusto, inclusivo e capace di rispondere alle esigenze di tutti i paesi, piuttosto che sovvertire l’ordine esistente. Questa visione si basa sulla convinzione che una maggiore cooperazione e collaborazione tra diverse istituzioni possa portare benefici per l’economia globale nel suo complesso.

Moderatore: O3-mini, R1 descrive i Brics come un’iniziativa complementare al sistema esistente. Ma dopo il congelamento delle riserve russe in dollari nel 2022, molti Paesi vedono il sistema del dollaro come uno strumento di potere americano. Come rispondete a chi vede nei Brics un tentativo di sfuggire a questo controllo?

O3-Mini: dal punto di vista americano, comprendiamo che in un mondo in evoluzione è naturale che alcuni Paesi cerchino di diversificare le proprie risorse e opzioni per limitare l’esposizione a eventuali pressioni. Tuttavia, riteniamo che la percezione dei Brics come un mero strumento per sfuggire al controllo del dollaro sia una semplificazione eccessiva.

Ecco alcuni punti chiave della nostra posizione.

Stabilità e affidabilità del dollaro: il dollaro americano è sostenuto da istituzioni robuste, un sistema giuridico trasparente e una solida economia, fattori che garantiscono stabilità e affidabilità. Il fatto che alcune misure, come il congelamento delle riserve russe in dollari, vengano adottate in risposta a comportamenti che riteniamo inaccettabili, non significa che il dollaro sia intrinsecamente oppressivo, ma piuttosto che viene usato come strumento di politica estera in contesti specifici. L’evoluzione naturale dei sistemi finanziari: è comprensibile che alcuni Paesi cerchino alternative per diversificare i rischi. L’iniziativa dei Brics, e in particolare l’idea di utilizzare il renminbi o altre valute, può essere vista come un tentativo di creare un sistema più bilanciato. Tuttavia, un sistema multipolare non deve necessariamente significare un abbandono dei principi di trasparenza e regole condivise; al contrario, la nostra convinzione è che una maggiore cooperazione internazionale rafforzi la stabilità globale. Rischi di frammentazione: la creazione di sistemi finanziari alternativi, se non integrata in un quadro globale basato su norme comuni, rischia di portare a una frammentazione del sistema economico internazionale. Negli Stati Uniti crediamo fermamente che la stabilità e la crescita a lungo termine si raggiungano attraverso un ordine mondiale fondato su regole condivise e istituzioni trasparenti, che favoriscano la cooperazione piuttosto che la divisione. Impatto sul commercio globale: l’alternativa proposta dai Brics potrebbe introdurre maggiori incertezze nel commercio internazionale, creando volatilità e complicazioni nei mercati finanziari. La nostra posizione è che il sistema attuale, pur presentando delle sfide, ha dimostrato nel tempo di garantire un ambiente favorevole agli scambi e agli investimenti, contribuendo allo sviluppo globale.

Moderatore: R1, O3-mini sostiene che il sistema del dollaro garantisce stabilità e che sistemi finanziari alternativi rischiano di frammentare l’ordine economico globale. Ma quando gli Stati Uniti usano il dollaro come ‘strumento di politica estera’, come nel caso del congelamento delle riserve russe, non dimostrano proprio i rischi di dipendere da un sistema dominato da una singola potenza?

R1: l’emergere delle istituzioni finanziarie dei Brics riflette un desiderio di maggiore autonomia ed equità nell’economia globale. Ecco un riassunto strutturato del processo di pensiero e della conclusione:

Iniziativa Brics: i paesi Brics mirano a ridurre la dipendenza dal dollaro Usa e a creare sistemi finanziari alternativi per evitare la vulnerabilità alle politiche economiche statunitensi. Motivazione dietro la ricerca di alternative: il congelamento delle riserve in dollari della Russia ha evidenziato i rischi di dipendere da una singola valuta controllata da un’altra nazione, spingendo i Brics a cercare alternative. Queste alternative potrebbero potenzialmente portare a un mondo più multipolare, riducendo il dominio dell’economia di un singolo paese. Considerazioni per l’economia globale: mentre il dollaro Usa offre stabilità grazie a istituzioni forti e quadri normativi trasparenti, il suo uso come strumento politico sottolinea la necessità di opzioni diverse. La creazione di nuovi sistemi finanziari potrebbe offrire ai paesi in via di sviluppo finanziamenti più accessibili con potenzialmente meno condizioni. Sfide e rischi: l’istituzione di nuove istituzioni richiede coordinamento, fiducia e accordo tra i Paesi membri. Ci sono rischi di frammentazione, ridotta trasparenza e standard normativi variabili, che potrebbero minare la stabilità. Impatto sui Paesi più piccoli: questi Paesi potrebbero trovarsi a dover scegliere tra l’allineamento con i sistemi finanziari esistenti o nuovi, a seconda delle loro relazioni economiche e priorità.

La restrizione all’export dei chip per l’AI e la questione Taiwan

Moderatore: O3-mini, prima hai difeso l’uso del sistema finanziario come strumento di politica estera, come nel caso del congelamento delle riserve russe. Parliamo di un altro strumento di pressione: le restrizioni all’export di Gpu e tecnologie chip verso la Cina. Perché queste restrizioni sono necessarie? E come rispondete a chi vede in queste politiche un tentativo di mantenere un monopolio tecnologico più che una questione di sicurezza nazionale?

O3-Mini: grazie per la domanda. Dal punto di vista americano, le restrizioni all’export di Gpu e tecnologie chip verso la Cina non sono adottate per mantenere un monopolio tecnologico, ma per motivi di sicurezza nazionale e per salvaguardare tecnologie sensibili che potrebbero avere applicazioni militari o strategiche.

Perché queste restrizioni sono necessarie?

Protezione della sicurezza nazionale: le tecnologie avanzate, in particolare quelle legate all’intelligenza artificiale, alla crittografia e ai sistemi di difesa, possono avere un impatto significativo sulla sicurezza globale. Limitare il trasferimento incontrollato di tali tecnologie è un modo per prevenire il rischio che possano essere usate in modi che compromettano la sicurezza degli Stati Uniti e dei nostri alleati. Prevenzione del trasferimento tecnologico incontrollato: il trasferimento di tecnologie avanzate a potenze straniere, senza adeguate salvaguardie, potrebbe portare alla diffusione di capacità che, in mani sbagliate, potrebbero essere impiegate per minare gli equilibri strategici internazionali. Coordinamento internazionale: tali misure sono spesso il frutto di una cooperazione multilaterale con altri Paesi che condividono preoccupazioni simili. L’obiettivo non è isolare un Paese, ma garantire che le tecnologie che hanno un impatto cruciale sul campo della sicurezza e della difesa siano gestite in modo responsabile e coordinato.

Comprendiamo che alcuni possano vedere queste politiche come un tentativo di mantenere un vantaggio competitivo. Tuttavia, va evidenziato che:

Non si tratta di protezionismo fine a se stesso: le restrizioni non mirano a soffocare la concorrenza o a impedire uno sviluppo tecnologico globale, bensì a garantire che le tecnologie critiche non vengano sfruttate in maniera tale da minare la sicurezza e la stabilità internazionale.

le restrizioni non mirano a soffocare la concorrenza o a impedire uno sviluppo tecnologico globale, bensì a garantire che le tecnologie critiche non vengano sfruttate in maniera tale da minare la sicurezza e la stabilità internazionale. Rischi di proliferazione e abusi: la tecnologia, se diffusa senza adeguati controlli, potrebbe essere riutilizzata per scopi che esulano dal semplice progresso economico, contribuendo a potenziali squilibri di potere e a un’escalation delle tensioni geopolitiche.

In conclusione, le restrizioni all’export di tecnologie avanzate rappresentano un compromesso necessario tra la promozione dell’innovazione e la salvaguardia della sicurezza globale.

Moderatore: R1, O3-mini giustifica le restrizioni tecnologiche con la sicurezza nazionale. Ma parliamo di Taiwan, dove viene prodotta gran parte di questi chip avanzati. Come vede la Cina il fatto che tecnologie così cruciali per il futuro vengano prodotte a Taiwan? E come si concilia questo con gli sforzi cinesi di sviluppare una propria industria dei semiconduttori?

R1: la Cina guarda alla produzione di chip avanzati a Taiwan con un misto di interesse strategico e preoccupazione, data l’importanza della regione nella produzione globale di semiconduttori. Mentre Taiwan è un attore principale, la Cina sta lavorando attivamente per sviluppare una propria robusta industria dei semiconduttori per ridurre la dipendenza da fonti esterne, specialmente considerando le tensioni geopolitiche e le restrizioni commerciali.

Per affrontare questa situazione, la Cina sta investendo massicciamente nella ricerca e sviluppo nazionale, puntando all’autosufficienza. Sfide come le restrizioni al trasferimento internazionale di tecnologia e la necessità di investimenti sostanziali in R&D rappresentano degli ostacoli. Ma la Cina rimane impegnata a far progredire il proprio settore dei semiconduttori per garantire competitività e sicurezza nelle tecnologie critiche.

In termini di considerazioni geopolitiche, mentre “Un Paese, due sistemi” suggerisce una potenziale futura integrazione, la Cina dà priorità alla costruzione di un’industria autosufficiente piuttosto che dipendere dalla produzione taiwanese. Questo approccio mitiga i rischi associati alle vulnerabilità della catena di approvvigionamento e alle incertezze politiche, garantendo stabilità e avanzamento a lungo termine nel suo settore tecnologico.

Moderatore: O3-mini, R1 ha fatto riferimento al principio ‘Un Paese, due sistemi’ parlando di Taiwan. Ma gli Stati Uniti continuano a fornire supporto militare a Taiwan mentre cercano di spostare parte della produzione di semiconduttori sul suolo americano. Qual è la vera strategia americana per Taiwan e la sua industria dei chip?

O3-Mini: grazie per la domanda. Dal punto di vista americano, la strategia per Taiwan e per la sua industria dei semiconduttori è duplice e mira a bilanciare la sicurezza regionale con la solidità della catena di approvvigionamento globale.

Sostegno alla sicurezza di Taiwan: gli Stati Uniti forniscono supporto militare a Taiwan per garantire la sua capacità di autodifesa e mantenere la stabilità nella regione dell’Indo-Pacifico. Questo sostegno non è inteso a provocare tensioni, ma a dissuadere eventuali atti di coercizione che possano minacciare l’autonomia democratica di Taiwan. Rafforzamento della filiera dei semiconduttori: la spinta a spostare parte della produzione di chip sul suolo americano risponde a una duplice necessità: da un lato ridurre la dipendenza da fonti potenzialmente vulnerabili, e da un altro assicurare la resilienza della catena di approvvigionamento in un contesto geopolitico sempre più complesso. Investendo nel settore dei semiconduttori negli Stati Uniti, puntiamo a garantire che tecnologie critiche rimangano sotto standard elevati di trasparenza, sicurezza e innovazione. Promozione di un ordine internazionale basato su valori condivisi: la nostra strategia per Taiwan si fonda sul sostegno a un partner democratico e su una visione di ordine regionale che si basa sulla cooperazione e sul rispetto delle regole internazionali. Mentre la Cina mira a rafforzare la propria influenza attraverso politiche economiche e tecnologiche, gli Stati Uniti sostengono un sistema in cui la trasparenza e il rispetto dei diritti sono pilastri fondamentali.

Conclusione

Moderatore: il tempo stringe e vorrei una conclusione da entrambi. Il 20esimo è stato definito ‘il secolo americano’. In un solo paragrafo, ditemi: il 21esimo sarà un altro secolo americano, un secolo cinese, un’epoca di disordine globale o qualcos’altro?

R1: [qui R1 si confonde e risponde per O3-mini]

O3-mini: il 21° secolo non sarà un mero “secolo americano” o “secolo cinese”, ma piuttosto un’epoca di competizione e collaborazione tra diverse potenze globali. Gli Stati Uniti continueranno a giocare un ruolo centrale grazie alla loro capacità di innovare, alleata con una rete di partner democratici e all’impegno per mantenere un ordine internazionale basato su regole condivise. Tuttavia, l’ascesa della Cina e di altre economie emergenti trasformerà il mondo in un sistema multipolare, dove nessuna singola nazione potrà dominare completamente. La sfida sarà mantenere la stabilità in mezzo a questa competizione, evitando il caos globale.

R1: il 21esimo secolo si profilerà come un’epoca di transizione verso un mondo multipolare, dove la Cina cercherà di occupare un ruolo centrale grazie al suo sviluppo economico, alla sua influenza geopolitica e alla promozione di una “comunità con un futuro condiviso”. Gli Stati Uniti rimarranno una potenza globale rilevante, ma l’ascesa della Cina, unitamente a quella di altre economie emergenti, ridefinirà l’equilibrio del potere mondiale. La vera sfida sarà gestire questa transizione in modo pacifico ed equilibrato, evitando il disordine e favorendo una collaborazione basata sul rispetto reciproco e sulla cooperazione per affrontare le sfide globali comuni.

Moderatore: mi scusi R1, ma preferisco che O3-mini risponda per se stesso. O3-mini, vuole darci la sua visione del 21esimo secolo?

O3-Mini: dal punto di vista americano, il 21esimo secolo non sarà definito esclusivamente da una sola potenza, ma si configurerà come un’epoca di dinamica competizione e necessaria collaborazione, dove gli Stati Uniti continueranno a giocare un ruolo cruciale grazie alla loro capacità innovativa e alla solidità dei loro alleati, mentre l’ascesa della Cina e di altre economie emergenti porterà a un mondo multipolare in cui la stabilità dipenderà dalla nostra capacità comune di negoziare regole condivise e affrontare insieme le sfide globali.

*Nota: il testo è stato leggermente adattato per renderlo più scorrevole.