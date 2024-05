Notizie ASviS, lo sviluppo di iniziative del Patto Milano

Di seguito dal sito ASviS gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Le imprese giocano un ruolo chiave nella trasformazione del sistema socioeconomico verso uno sviluppo sostenibile e per l’attuazione dell’Agenda 2030 dell’Onu. Per questo l’ASviS ha riunito fin dal 2017 le principali associazioni imprenditoriali, che si sono impegnate attraverso la firma del “Patto di Milano“ a promuovere e portare avanti modelli di business in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. L’Alleanza continua a supportare le organizzazioni del settore privato, pubblico e del privato sociale che vogliono intraprendere percorsi di trasformazione in chiave di sviluppo sostenibile attraverso l’accompagnamento nelle diverse fasi di implementazione della transizione e di tutti i livelli organizzativi.

