Notizie Asvis: L’Ocse da Roma rilancia il dibattito sulla misurazione del benessere oltre il Pil

Nel 2004, a Palermo, si è tenuto il primo Forum mondiale sul benessere , organizzato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Dopo 20 anni, dal 4 al 6 novembre , si terrà a Roma la settima edizione del convegno internazionale, promossa dall’Ocse e dal ministero dell’Economia e delle finanze e organizzata nell’ambito della presidenza italiana del G7. Il Forum affronterà il valore degli approcci al benessere per migliorare la conoscenza, le prestazioni e la cooperazione tra i settori pubblico, privato e civile, in un contesto di cambiamento sociale.

Ma rispetto alla misurazione del benessere, come si sta muovendo il nostro Paese nel contesto internazionale? L’Italia è il primo fra i membri della Ue e del G7 ad aver incluso dal 2017 nei propri documenti di programmazione economico-finanziaria dodici indicatori di benessere equo e sostenibile (Bes). In questo modo assicura un monitoraggio di alto livello delle condizioni di benessere della popolazione italiana, attraverso i dati forniti periodicamente dall’Istat, nonché le previsioni e la valutazione dell’impatto delle misure adottate o programmate sugli indicatori Bes. La produzione di un gran numero di indicatori da parte dell’Istat contribuisce altresì al monitoraggio del raggiungimento degli Obiettivi fissati dall’Agenda 2030.

Ad Alta sostenibilità, in onda lunedì 30 settembre alle 12.30, su Radio Radicale e disponibile in podcast. Ospiti: Romina Boarini, direttrice del Centro per il benessere, l’inclusione, la sostenibilità e le pari opportunità (Wise) dell’Ocse; Manlio Calzaroni, responsabile Asvis dell’area Attività e progetti di ricerca, già direttore Istat; Donato Speroni, senior expert ASviS, responsabile del progetto FUTURAnetwork. In studio, Valeria Manieri ed Elis Viettone.

