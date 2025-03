Notizie Asvis: Più collegamenti e intermodalità, due volani per un turismo ferroviario sostenibile

Riproponiamo il testo di Elita Viola della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 4 marzo 2025.

Il turismo è uno dei pilastri dell’economia italiana, con un contributo al Pil nazionale del 6%. Negli ultimi anni, l’Alta velocità ha rivoluzionato il modo di viaggiare, abbattendo le distanze tra le città e rendendo più accessibili le mete turistiche. Così il treno sta diventando una scelta sempre più popolare per i viaggi di piacere, grazie alla sua sostenibilità e alla crescente digitalizzazione dei servizi, registrando un aumento dal 22% al 26% tra il 2023 e il 2025. Questa crescita indica ampi margini di sviluppo per il settore ferroviario nel turismo. Per i viaggi di lavoro, invece, il treno mantiene il primato con una preferenza del 45%. È quanto emerge dall’indagine “La ferrovia e il turismo sostenibile: opportunità e sfide per l’Italia”, condotta da Swg per Trainline e pubblicata a gennaio 2025, che fa il punto sull’uso del treno per motivi di turismo, sugli ostacoli da superare e sulle potenzialità da sviluppare.

Dall’indagine, condotta tra dicembre 2024 e gennaio 2025 su un campione di oltre 2mila interviste, emerge come tra i termini più associati al viaggio in treno vi siano “convenienza” e “impatto ambientale”, valori chiave che risuonano sempre più fortemente nelle scelte dei consumatori moderni.

Il ruolo del treno nei grandi eventi internazionali

Eventi di portata mondiale, come il Giubileo 2025 a Roma, rappresentano un’opportunità unica per il settore ferroviario. Il treno si conferma una scelta strategica per il trasporto di milioni di visitatori, con il 35% dei viaggiatori che dichiara di volerlo utilizzare per raggiungere la Capitale. Tuttavia, esistono ancora ostacoli, come la percezione di costi elevati e la mancanza di collegamenti diretti in alcune aree.

Gli effetti della liberalizzazione del settore

La liberalizzazione del mercato ferroviario ha favorito negli ultimi anni una maggiore concorrenza, con effetti positivi per i viaggiatori. L’ingresso di nuovi operatori ha migliorato la qualità del servizio, aumentando l’offerta e contribuendo a una riduzione dei prezzi su tratte chiave, come la Roma-Milano. Secondo il 61% degli italiani intervistati, la liberalizzazione ha reso il treno un’opzione più competitiva rispetto ad altri mezzi di trasporto. Inoltre, quasi due italiani su tre auspicano l’arrivo di nuovi operatori per ampliare ulteriormente la scelta e migliorare i servizi, riducendo la dipendenza dall’uso dell’auto nelle aree urbane e turistiche.

Le sfide da affrontare

Nonostante i progressi, il sistema ferroviario italiano deve fronteggiare diverse criticità:

accessibilità limitata: molte aree rurali e periferiche sono escluse dai principali collegamenti ferroviari, riducendo le opportunità per il turismo locale;

molte aree rurali e periferiche sono escluse dai principali collegamenti ferroviari, riducendo le opportunità per il turismo locale; intermodalità : il 71% degli italiani sarebbe incentivato a viaggiare in treno se vi fosse una maggiore integrazione con altri mezzi di trasporto;

: il 71% degli italiani sarebbe incentivato a viaggiare in treno se vi fosse una maggiore integrazione con altri mezzi di trasporto; barriere digitali : il 49% dei viaggiatori ritiene che tecnologie innovative potrebbero migliorare l’esperienza di viaggio;

: il 49% dei viaggiatori ritiene che tecnologie innovative potrebbero migliorare l’esperienza di viaggio; connessioni internazionali: il 47% degli italiani considera ancora complesso viaggiare in treno oltre i confini nazionali.

Le possibili soluzioni

Per affrontare queste sfide, è fondamentale promuovere innovazione e collaborazione tra operatori ferroviari, istituzioni e piattaforme digitali. Alcune soluzioni chiave includono:

tariffe agevolate e pacchetti integrati, che incentivino l’uso del treno durante la bassa stagione turistica;

sviluppo di treni tematici e itinerari personalizzati, una soluzione apprezzata dal 73% degli intervistati;

espansione delle connessioni internazionali, come la tratta Milano-Parigi, che potrebbe ridurre l’uso dell’aereo a favore di viaggi più sostenibili.

Conclusioni

Il settore ferroviario ha un’enorme potenzialità per diventare il fulcro della mobilità turistica in Italia ed Europa. Con strategie mirate, investimenti infrastrutturali e innovazioni digitali, il treno può consolidarsi come la scelta principale per i viaggiatori, contribuendo alla crescita economica e alla sostenibilità ambientale.