Notizie ASviS, Whole school approach: il 25 febbraio inizia la seconda edizione del corso Mim-ASviS

Educazione alla cittadinanza globale, intelligenza artificiale a scuola, sfide per un’istruzione equa e buone pratiche di valutazione. Questi i temi al centro della seconda edizione del corso di formazione “Whole school approach: scenari, prospettive e strumenti per futuri sostenibili”, rivolto a docenti e dirigenti delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie di ogni ordine e grado e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia).

Il percorso formativo, che intende favorire la cultura dello sviluppo sostenibile nelle comunità scolastiche, è promosso dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione e del merito (Mim) e dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e si si inserisce nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’Intesa vigente.

Durante i quattro incontri i temi della sostenibilità verranno affrontati alla luce delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica nella prospettiva del “Whole school approach”, offrendo spunti di riflessione e chiavi di lettura utili anche per la partecipazione al concorso “Facciamo 17 Goal”.

Concorso “Facciamo 17 Goal”

Le istituzioni scolastiche potranno sottoporre la propria candidatura entro il 31 marzo 2026 in due modi:

presentando un percorso didattico interdisciplinare di educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza globale in cui si valorizzi l’attiva partecipazione delle alunne e degli alunni in tutte le fasi del percorso;

presentando un percorso che, sotto il profilo didattico e organizzativo, caratterizzi l’offerta formativa della scuola in termini di sostenibilità.

Al via la settima edizione del concorso Mim-ASviS “Facciamo 17 Goal” Scopo dell’iniziativa, rivolta alle scuole, è diffondere la conoscenza dello sviluppo sostenibile e stimolare il protagonismo dei e delle giovani. I progetti potranno essere inviati entro fine marzo 2026. 14/10/25

Per partecipare al corso, che prende il via il 25 febbraio e si conclude il 23 aprile, è necessario iscriversi entro le ore 12.00 del 15 febbraio 2026, compilando questo modulo. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno online dalle 17.00 alle 18.30, di seguito il calendario completo:

25 febbraio – “Il ruolo della cultura e dell’educazione alla cittadinanza globale come leva di sviluppo sostenibile” con Massimiliano Tarozzi (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), preceduto dalla presentazione del corso a cura di Caterina Spezzano (Ministero dell’istruzione e del merito) e Giulio Lo Iacono (segretario generale dell’ASviS);

– “Il ruolo della cultura e dell’educazione alla cittadinanza globale come leva di sviluppo sostenibile” con (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), preceduto dalla presentazione del corso a cura di (Ministero dell’istruzione e del merito) e (segretario generale dell’ASviS); 9 marzo – “L’AI a scuola e nella didattica, le sue potenzialità e il ruolo per il futuro delle ragazze e dei ragazzi” con Nadia Sansone (UnitelmaSapienza);

– “L’AI a scuola e nella didattica, le sue potenzialità e il ruolo per il futuro delle ragazze e dei ragazzi” con (UnitelmaSapienza); 17 aprile – “Sfide globali per un’educazione di qualità per tutti: analizzare i megatrend per governare il futuro” con Tommaso Agasisti (Politecnico di Milano);

– “Sfide globali per un’educazione di qualità per tutti: analizzare i megatrend per governare il futuro” con (Politecnico di Milano); 23 aprile – “Valutazione e impatto: strumenti, benefici, buone pratiche ed esempi” con Damiano Previtali (Consiglio superiore della pubblica istruzione).

Scarica i materiali:

Scopri la prima edizione del corso